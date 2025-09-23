Bitel, uno de los principales actores en el sector de telecomunicaciones, sigue demostrando su compromiso con la innovación y el desarrollo sostenible en el Perú. A lo largo de este 2025, la compañía ha logrado importantes hitos que han transformado la conectividad, la seguridad ciudadana y la inclusión financiera en el país, reafirmando su posición como líder en el sector.

Transformación digital con smart cities

El proyecto “Smart Cities” de Bitel, en el que la compañía está invirtiendo fuertemente, ha logrado avanzar en varias ciudades del Perú, incluyendo Lima, Cusco y Moche. Con la implementación de soluciones inteligentes en seguridad, movilidad y participación ciudadana, la empresa ha comenzado a transformar el panorama urbano del país. Las cámaras inteligentes, que permiten el análisis en tiempo real, ayudan a prevenir delitos, monitorear el tránsito y gestionar aglomeraciones de personas, lo que mejora la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos. Además, la innovadora aplicación ciudadana de Bitel empodera a los vecinos para que reporten incidencias, reciban alertas y accedan a servicios públicos y emergencias, haciendo de cada ciudadano un agente activo en su comunidad.

Fomentando la inclusión financiera con BiPay

Uno de los avances más significativos de Bitel en 2025 ha sido el lanzamiento de BiPay, su plataforma de dinero digital, que promueve la inclusión financiera en zonas rurales no bancarizadas. El piloto de dinero digital, emitido por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), ha facilitado los pagos en áreas donde el acceso a la banca tradicional es limitado. Con la expansión de BiPay en lugares como Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Puno y San Martín, Bitel ha brindado la oportunidad a miles de peruanos de abrir cuentas de ahorro, solicitar micropréstamos y realizar pagos en línea.

La visión de Bitel es seguir ampliando el acceso financiero en el país, utilizando la tecnología para transformar digitalmente las zonas rurales y mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas regiones.

Crecimiento en conectividad con fibra Óptica

El acceso a internet de alta velocidad es un factor clave para el desarrollo del Perú, y Bitel ha jugado un papel esencial en este proceso. En el primer trimestre de 2025, la empresa reportó un crecimiento impresionante del 236.1% en conexiones de internet fijo, consolidándose como la empresa con el mayor crecimiento porcentual en el país. A través de su red de fibra óptica, Bitel ha ofrecido conexiones rápidas y estables, especialmente en zonas rurales.

Reconocimiento internacional: Gold Stevie Award

Bitel fue reconocida con el Gold Stevie Award en la categoría “Empresa de mayor crecimiento del año - México, el Caribe y el Sur de América”, un prestigioso premio internacional que destaca su desempeño excepcional en el sector de telecomunicaciones. Este galardón resalta la estrategia de la compañía, que combina un fuerte crecimiento con un impacto social positivo, demostrando que el progreso económico puede ir de la mano con la sostenibilidad y la innovación.





Visión futura: conectando el Perú

Bitel continúa avanzando con el objetivo de ofrecer una conectividad de calidad, accesible y confiable a todos los peruanos. Con una inversión estratégica de 600 millones de dólares, la empresa sigue invirtiendo en infraestructura moderna, impulsando el desarrollo digital y trabajando para cerrar las brechas de conectividad en el país.

Para más información sobre los productos y servicios de Bitel, visita bitel.com.pe.

Reportaje Publicitario