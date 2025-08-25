CERTUS celebra 30 años de compromiso con la educación técnica superior en el Perú, consolidándose como un referente en la formación de talento altamente empleable. Desde su fundación en 1995 como Instituto de Formación Bancaria (IFB), ha evolucionado para adaptarse a los cambios del país y del mercado, demostrando solidez, adaptabilidad e innovación. Incluso en contextos desafiantes como la crisis financiera de 2008 o la pandemia, logró transformarse rápidamente: en solo un mes pasó de operar en 10 sedes físicas a ofrecer una propuesta 100% virtual.

“En tres décadas hemos visto cómo la educación técnica transforma vidas, abre oportunidades y genera progreso en las comunidades. Nuestra misión ha sido siempre formar profesionales que puedan aportar valor al país, con una preparación práctica, innovadora y conectada al mercado. Hoy celebramos el impacto de más de 47 mil egresados que están dejando huella en empresas y emprendimientos en todo el país”, destaca Tatiana Tuesta, gerente general de CERTUS.

Hoy, la institución reafirma su compromiso con la empleabilidad con un portafolio académico cocreado con empleadores y dictado por docentes con experiencia real en la industria. Carreras como Dirección de Marketing, Administración de Negocios Internacionales y Administración Bancaria y Financiera destacan entre las más demandadas. Solo este año, más de 400 estudiantes accedieron a procesos de selección en empresas líderes del país.

El impacto de CERTUS también se refleja en historias de crecimiento. Barbara Yahaira Llontop, egresada de Chiclayo, lidera las startups Ikonic y Glow up, agencias de marketing de gran reconocimiento. En Arequipa, Williams Quina dirige una consultora que asesora a empresas de diversos sectores, mientras que Shirley Garrido, en Lima, impulsa el desarrollo de pagos digitales en Perú a través de Kushki, colaborando con grandes firmas del sector retail y financiero.

La apuesta por la descentralización ha sido clave en su historia. CERTUS fue pionero en instalar sedes en zonas emergentes como Independencia y San Juan de Lurigancho, además de consolidar su presencia en Arequipa y Chiclayo. A ello se suma un campus virtual que permite estudiar desde cualquier lugar, integrando laboratorios virtuales, aulas interactivas y herramientas tecnológicas que enriquecen la experiencia de aprendizaje.

En el 2016, la institución adoptó oficialmente el nombre CERTUS, reafirmando su propósito de brindar absoluta certeza en el retorno de la inversión en educación. En 2023 obtuvo el licenciamiento como Escuela de Educación Superior, uno de los pocos institutos técnicos del país autorizados para otorgar el grado de bachiller equivalente al universitario. Y este 2025, ha sido reconocida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) con el primer puesto en innovación financiera gracias a su aplicación de inteligencia artificial.

Hoy, a 30 años de su fundación, CERTUS reafirma su compromiso con una educación técnica de calidad, enfocada en desarrollar las habilidades y oportunidades que demanda el mercado laboral. Así, nuestros egresados logran mayor empleabilidad, se insertan rápidamente en el mundo laboral y transforman su futuro, el de sus familias, comunidades y el del Perú.