El sector inmobiliario peruano vive un momento de grandes retos: un entorno político-económico cambiante, consumidores con nuevas expectativas, demandas urbanas crecientes y un avance tecnológico que redefine la industria. ENASEI 2025, organizado por la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), llega para convertir esos desafíos en oportunidades, bajo el eje central “Innovación y tecnología para mejores proyectos inmobiliarios”.

El programa de este año abordará seis bloques temáticos que marcan la agenda: desde la lectura del entorno y el mercado, la tecnología que transforma resultados, el nuevo cliente y la ciudad posible, megaproyectos que redefinen el urbanismo, el diseño guiado por inteligencia artificial y la productividad en obra para optimizar ventas.

La edición contará con un panel de alto valor: “Digitalización colaborativa e innovación en obra para impulsar la productividad”, en el cual se explorará cómo drones, sensores, prefabricados y maquinaria autónoma están revolucionando la ejecución de proyectos, mejorando tiempos, costos y control.

Entre los destacados speakers nacionales e internacionales figuran Orlando Montiel, Jorge Valero, Alejandro Ruelas-Gossi, Cristina Quiñones, Raúl Uribe, Fabrizio Canoci e Ignacio Torres, quienes compartirán estrategias, tendencias y casos prácticos para impulsar el crecimiento del sector.

Además de un contenido de primer nivel, ENASEI 2025 será un espacio para el networking estratégico, permitiendo a directores, gerentes, desarrolladores, proveedores, agentes, consultores e inversionistas generar conexiones que impulsen negocios y colaboraciones.

Asegura tu lugar en ENASEI 2025 y conecta con los líderes que están transformando el sector inmobiliario.

Reportaje publicitario