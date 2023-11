Este 16 y 21 de noviembre, se disputarán los partidos correspondientes a las fechas 5 y 6 de las Clasificatorias para el Mundial de 2026. La Blanquirroja, bajo la dirección de Juan Reynoso, tiene su última oportunidad de lograr victorias en el presente 2023; de lo contrario, las posibilidades de clasificar estarán cada vez más lejos. En primera instancia, visitarán a Bolivia en la altitud de La Paz, un lugar donde hasta el momento la selección no ha podido sumar tres puntos en todos los enfrentamientos. Luego, el 21 de noviembre, recibirán a Venezuela en el Estadio Nacional, un rival directo en la lucha por el repechaje. El apoyo de la hinchada será fundamental para lograr una victoria.

Fecha clave

Si echamos un breve vistazo a la tabla, después de cuatro encuentros, Argentina luce cómoda en la punta con puntaje perfecto, mientras que Uruguay, Brasil y la sorprendente Venezuela están pisándole los talones con 7 unidades cada uno. Les siguen Colombia y Ecuador, cerrando la zona de clasificación directa con 4 puntos, y Paraguay, que tras sumar 4 puntos, se encuentra en la posición de repechaje. En la parte inferior de la tabla, se encuentran Chile con 4 puntos, Perú con 1 y Bolivia, que aún no ha sumado.

A pesar del mal momento, y en palabras de Juan Reynoso, Perú espera sumar 4 puntos en esta fecha doble para unirse a la pelea por la clasificación y afrontar los próximos encuentros con mayor confianza. Pese a las ausencias de Edison Flores y Christian Cueva, la bicolor contará con el retorno de Gianluca Lapadula, pieza fundamental en el ataque del equipo y que tendrá la misión de anotar el primer gol de la selección en las presentes Clasificatorias.

Los encuentros de Perú y los de todas las selecciones de Sudamérica se podrán disfrutar en vivo por Movistar TV. En esta fecha doble, 7 de los 10 partidos se transmitirán solo por Movistar TV.

El clásico de América

El partido más atractivo que tendrá esta fecha doble será en la jornada seis, cuando Brasil reciba a Argentina en el Estadio Maracaná. De la mano de Fernando Diniz, la verdeamarela mostró un nivel irregular hasta el momento. Tomando en cuenta la lesión de Neymar y el gran momento de Argentina, se espera un encuentro apasionante.

El resto de la fecha seis se completa con los enfrentamientos entre Uruguay vs. Bolivia, Paraguay vs. Colombia y Ecuador vs. Chile. Todos rivales directos de la selección peruana.

Recuerda que podrás ver TODOS los partidos de las Clasificatorias 2026 en vivo solo por Movistar TV a través de cinco canales: Movistar Deportes, Movistar Plus, Movistar Eventos 1, Movistar Eventos 2 y GOLPERU, de este modo se podrán disfrutar todos los encuentros que se juegan en simultáneo sin perderse ningún detalle, incluyendo la más completa cobertura de la previa y el análisis posterior de cada encuentro.

