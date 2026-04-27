Pacífico Seguros realizó una nueva edición de los Premios Torito de Oro, donde reconoció a los corredores con mejor desempeño durante el 2025. El evento, que se celebra cada año, pone en valor el rol estratégico que cumplen los corredores dentro de su modelo de negocio.

“El Torito de Pacífico es un símbolo inspirado en el Torito de Pucará, que representa protección. Nosotros lo hemos adaptado a nuestro propósito de proteger la felicidad de las personas”, explicó Miguel Ortiz de Zevallos, gerente de División de Empresas y Corredores.

CORREDORES COMO ALIADOS

Para la compañía, los corredores son un canal clave en la relación con los clientes y en el crecimiento del negocio. “Tienen un rol de asesoría importante. Ayudan a los clientes a entender mejor los seguros y a elegir la mejor cobertura. Para nosotros, son embajadores de nuestra marca”, señaló Miguel Fernández, gerente comercial de Corredores.

La premiación se estructuró en seis categorías: Líneas Comerciales, Riesgos Laborales, Líneas Personales, EPS, Autos y Asistencia Médica. Además, se entregaron reconocimientos especiales como Embajador Protege 365 y el premio “Somos Corredores”, el máximo galardón de la noche.

RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO

En esta edición, Becerra Brokers obtuvo el reconocimiento principal como “Somos Corredores”, destacando por su desempeño a lo largo del año. “El evento es una noche de reconocimiento y agradecimiento a los brokers por todo el trabajo que realizan con nosotros los 365 días del año”, añadió Fernández.

El canal de corredores ha ganado protagonismo en los últimos años dentro de la industria aseguradora. “Contribuye a la comercialización de productos para personas y empresas, y cada vez tiene un rol más protagónico”, indicó Ortiz de Zevallos.

JUNTOS POR EL OBJETIVO

Junto con la premiación del Torito de Oro, los corredores participaron en el programa de incentivos de la compañía. Aquellos con mejor desempeño accedieron a viajes todo incluido a destinos como Argentina y Polonia–Austria. Durante la noche también se anunciaron nuevos destinos para futuras ediciones, como parte de la estrategia para seguir reconociendo y motivando a su red de corredores de Pacífico.