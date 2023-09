Son las 10 p.m. en la calle Manuel Bonilla, Miraflores. La noche recién comienza, pero la diversión y la fiesta se activan aceleradamente con el clásico argentino “Pa’ la Selección”, que resuena en el segundo piso del bar droguería El Infusionista, y con algunos shots de Jack Daniel’s. La gente estalla de euforia.

Lo que ocurre en la barra es insólito y de otro nivel: los bartenders de Tres Monos —bar bonaerense invitado por la marca Jack Daniel’s— se apoderan del lugar y arman un espectáculo con los shakers, los jiggers y las botellas. Todo al ritmo de la cumbia y fiel a su espíritu porteño.

Se lucen, presumen, cantan y su alegría contagia a todos. Son mentes desafiantes, creativas e innovadoras de la coctelería. No es para menos, son parte de uno de los bares más prestigiosos de Sudamérica y del globo: Tres Monos ocupa el puesto 27 de The World’s 50 Best Bars 2022. Y los amantes del buen whiskey, así como influencers —entre ellos, Elías Vásquez de acomer.pe y Camila Egúsquiza de @para_barear—, no dejaron de contemplar su arte.

Experiencia Jack Daniel’s

La puesta en escena coctelera del 31 de agosto deleitó con un “fresco y batata”, una bebida inspirada en un postre típico argentino y preparada con queso parmesano, dulce de batata (camote), nuez, limón, leche, malta ahumada, licor del Norte (exclusivo de Tres Monos) y, por supuesto, una buena cuota de Jack Daniel’s.

Otro trago muy solicitado y con sello de los artífices de Tres Monos fue el “barquito de papel”: fusión de Jack Daniel’s, Aperol, angostura, limón y licor del Norte. Una propuesta elegante que encantó y refrescó a los visitantes.

A la cita también asistieron Luis Alonso Carrión, fundador y socio de El Infusionista, y Sebastián Atienza y Gustavo Vocke, socios de Tres Monos. Vocke, además, es brand ambassador de Latam de Jack Daniel’s y expresó que esta experiencia es la propuesta distintiva del bar argentino: “Esto es lo que se vive en el barrio de Palermo. La propuesta de cócteles, la música y un poco de la decoración se han traído al Perú”. “Tres Monos es un bar reconocido a nivel mundial. Apenas nos enteramos que el equipo estaba en Perú, decidimos invitarlos. Es la primera vez que en El Infusionista se hace un takeover con un bar de afuera y esta vez lo hicimos junto a Jack Daniel’s. Es una marca que siempre innova y se mantiene muy activa en el tema de eventos”, comentó Luis Alonso Carrión, fundador y socio de El Infusionista.

Vocke representa a Jack Daniel’s desde hace cinco años y viaja por todo el mundo educando y compartiendo sobre la marca. Su cariño y admiración hacia ella se sienten con facilidad; por ejemplo, cuando expresa con mucho orgullo que Jack Daniel’s ha ganado siete medallas de oro como mejor whiskey americano del mundo y es uno de los más vendidos del planeta.

“Su característica suavización en carbón de madera de arce lo hace único. Este proceso separa algunas notas amargas que quedan de la simple destilación, filtra y equilibra el whiskey, y lo vuelve mucho más elegante y gustoso en boca. Aporta calidad al producto”, finaliza Vocke.

