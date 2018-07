Luis Miguel es uno de los cantantes más populares de México y de América Latina. Tras haber culminado la primera temporada de la serie 'Luis Miguel, La Serie', uno de los temas más sonados en YouTube es 'Ahora te puedes marchar', escrita por Mike Hawker e Ivor Raymond en inglés, pero adaptada al español por Luis Gómez Escobar y lanzada en 1987.

El tema original fue escrito en inglés por Mike Hawker e Ivor Raymonde, mientras la adaptación en español la hizo Luis Gómez Escobar. La versión en castellano está incluida en el álbum ‘Soy como quiero ser’ y fue un éxito a fines de la década de los 80.

‘Ahora te puedes marchar’ de Luis Miguel recibió una nominación al Grammy a mejor sencillo en español. Además, alcanzó el número uno en los Billboard Hot Latin Track con tan solo 17 años.

Luego de 31 años, la canción sigue vigente en el gusto del público y ha incrementado en sus visualizaciones en YouTube Música. A esto, es bueno mencionar que existe una versión en portugués del álbum Soy como quiero ser lanzada en 1988 para Brasil, donde ‘Ahora te puedes marchar’ fue traducida e interpretada por Luis Miguel como ‘Agora vocé pode ir’.

Puedes escuchar ‘Ahora te puedes marchar’ de Luis Miguel en diferentes versiones.

Ahora te puedes marchar – Video oficial

Ahora te puedes marchar – Premios “Siempre en Domingo”

Ahora te puedes marchar – Diego Boneta en Luis Miguel La Serie

Ahora te puedes marchar – Viña del Mar 2012

Ahora te puedes marchar – En portugués: ‘Agora vocé pode ir’

'Ahora te puedes marchar' - Letra de la canción

Si tú superas lo que yo sufrí por ti

Teniendo que olvidarte sin saber por qué

Y ahora me llamas, me quieres ver

Me juras que has cambiado y pensas en volver

Si no supiste amar ahora te puedes marchar



Aléjate de mí, no hay nada más qué hablar

Contigo yo perdí, ya tengo con quién ganar...