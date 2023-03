Una de las amistades más fuertes en televisión y de la que el público peruano ha podido ser testigo es la que mantenían Tongo y el periodista y presentador peruano Jaime Bayly. El compañerismo y la complicidad entre la dupla los llevó a protagonizar dos canciones que el cantante que hoy descansa en paz le dedicó al también escritor. ¿Cómo nacieron estos temas? En esta nota te contamos todo lo que debes saber sobre ellas.

CÓMO NACIERON LOS DOS TEMAS QUE TONGO LE DEDICÓ A SU AMIGO JAIME BAYLY

José Abelardo Gutiérrez Alanya, más conocido como ‘Tongo’, además de las presentaciones que brindaba en el sur, en las playas de Asia en Perú, también supo pasearse en canales de televisión. Uno de los que más frecuentaba era El Francotirador, un espacio de entrevistas que presentaba Jaime Bayly.

Entre estas presentaciones que hacía Tongo al programa de Jaime Bayly es que se fue fortaleciendo una amistad que el presentador siempre indicó valorar, al punto que cuando se rumoreaba sobre una posible candidatura del periodista, el músico le compuso un tema que rápidamente se popularizó.

El tema que titulaba “Jaime pa’ presidente” y fue creada por Tongo al hombre de prensa, de quien siempre tuvo buenas referencias. Él decía que este era una buena persona y gozaba del cariño del pueblo; por ende, al conocerlo se había inspirado en crear dicha pieza musical. A lo que el conductor del programa no fue ajeno y valoró el gesto.

“Yo no puedo ganar las elecciones sin tu apoyo, sin tu canción y sin tu presencial musical. Esta canción que tú me has hecho me dará mucha popularidad”, expresó en dicha ocasión.

La segunda canción que le dedicó Tongo a su amigo Jaime Bayly lleva el nombre del programa que este conducía en su paso por Latina Televisión: “El Francotirador”.

El cantante peruano que recientemente ha fallecido, Tongo, compuso este tema en agradecimiento al periodista porque este le dijo a Alan García que podía atenderlo en su set de televisión cualquier día, excepto cuando José Abelardo Gutiérrez Alanya fuese entrevistado.

SOBRE LA MUERTE DE TONGO

El artista peruano José Abelardo Gutiérrez Alanya, más conocido como ‘Tongo’, falleció la noche del 10 de marzo en el hospital Loayza, así informaron fuentes del mismo nosocomio a El Comercio.

Horas más tarde, tras haber obtenido esta información, Cint Gutiérrez, hija del cantante, publicó la noticia del triste deceso de su padre.

“Las personas especiales nunca mueren permanecen en nuestros corazones y memoria, fuiste un gran padre, el mejor, llenaste de alegría a muchas personas jamás serás olvidado, ahora es momento que vueles alto y cantes allá arriba en el cielo, yo lo haré desde aquí por ti, te amamos por siempre papito”, escribió en su cuenta de Instagram.

El intérprete del famoso tema ‘La pituca’ luchó por su vida durante más de tres años por una enfermedad terminal, el cual habría ocasionado que en varias oportunidades haya sido internado de emergencia en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

Según reveló la familia de Tongo, el cantante padecía de insuficiencia renal terminal; sin embargo, tuvo fuertes complicaciones por la diabetes que sufría, la cual ya estaba muy avanzado.

“Atención todo el Perú, ustedes saben que yo he dado todo lo que he podido en las canciones, toda mi voz, he dado todo para ustedes. Ahora, por favor, yo quiero que me ayuden, por favor. ¡No me abandonen! (...) Le pido de todo corazón que me ayuden, les pido, por favor, que me ayuden, que no me dejen morir”, grabó un video entre lágrimas.

El 30 de diciembre del 2022, su esposa Gladys Lupinta, entre lágrimas, pidió a los seguidores de su esposo para que recen por su recuperación.

“Él estaba yendo bien después de la operación que le hicieron, pero no sé qué ha pasado. Lo que más deseo es que se mejore. Sé que, por su diabetes, la presión, la insuficiencia renal que tiene y el problema de fondo por el que lo operaron, su salud puede complicarse más, pero vamos a orar mucho, pido a través de tu medio de comunicación que sus fans hagan una cadena de oración por él”, declaró en aquel momento.