Estas fiestas de fin de año, como Navidad y Año Nuevo, son festividades ideales para pasar junto a la familia, amigos o seres queridos; fechas que promueven la unión y la paz. Asimismo, es una época de descanso y liberación que a su vez llama a la introspección. Bajo esta premisa, Bill Gates, el magnate empresarial y creador de Microsoft, aprovechó la oportunidad para compartir una selección de libros que recomienda al público. Las temáticas varían entre la creatividad, la comunicación, el propósito de vida y más.

Mira estos trucos casero para limpiar pantallas de tus dispositivos. (Foto referencial: Pixabay)

Cuatro libros recomendados por Bill Gates para estas fiestas

Criaturas Extraordinamente Brillantes de Shelby Van Pelt:

Este libro de ficción ayudó a Gates a ver el mundo de manera distinta y a pensar en la motivación de las personas de tercera edad tras la jubilación. Este texto relata la historia de Tova, una mujer mayor que limpia el acuario por la noche y encuentra su propósito al cuidar a un pulpo. Tova ha tenido dificultades para encontrar su propósito de vida, al igual que muchas otras personas conforme envejecen. Una lectura recomendada para quienes encuentran este tema relevante.

Limpiando el aire de Hannah Ritchie:

Este libro aborda el tema del cambio climático a través de cincuenta preguntas fundamentales. Gates indicó que ha seguido el trabajo de la autora con anterioridad y reveló que este nuevo libro es una de las más claras explicaciones sobre el cambio climático.

Quién lo diría de Barry Diller:

Este es un libro de memorias, un texto del rubro creativo que Gates reveló que le había enseñado mucho. Barry Diller, una de las figuras más emblemáticas del medio, que le enseñaron sobre la innovación, creatividad y la actualización de tendencias.

Cuando todos saben que todos saben de Steven Pinker:

Según Gates, muy pocas personas explican los misterios del comportamiento humano como Steven Pinker. Este libro es un infaltable para todo aquel que quiera aprender cómo las personas se comunican. Este libro es muy práctico e hizo posible conocer las interacciones sociales de una forma más profunda.