De acuerdo con la plataforma del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), UIT son las siglas para “Unidad Impositiva Tributaria”. Este término se emplea en el campo de los impuestos y se usa como una unidad equivalente a los soles. Es decir, según lo establecido por el Estado es un determinante de valor en soles para poder administrar los impuestos, infracciones, multas y otros aspectos tributarios y acuñarlos en unidades (3 UIT) o en porcentajes (20% UIT).

¿Cuál es el valor de 1 UIT?

La cifra está valorizada en S/ 5 350 en 2025. Este monto asciende anualmente y se mantiene hasta el fin de ese mismo año, es decir, rige desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Si necesitas calcular un monto exacto, puedes ingresar aquí.

La cifra de 1 UIT en el 2024, se estableció en S/ 5 150, y cada año se incrementa en un 3.88%.

Valor de 1 UIT en el Perú

¿Por qué el valor de la UIT aumenta?

El valor de una UIT se establece bajo varios factores macroeconómicos. Uno de los que impacta severamente la cifra es la inflación. Por este motivo, el monto asignado debe incrementarse de manera continua cada año.

¿Cómo impacta el valor de la UIT en la economía de los peruanos?

Según el docente y especialista en finanzas de la Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, el incremento de la UIT tiene varios efectos positivos en las finanzas de la mayoría de las familias y trabajadores peruanos. En el caso de los empleados formales, deberán pagar menos impuesto a la renta sobre su remuneración. Es decir, para un sueldo bruto mensual de S/3.000, el ahorro anual en impuesto a la renta será de S/112.

A cuánto equivale 1 UIT en Perú

De esta forma, se incrementa el límite de sueldo bruto mensual en planilla para evitar el pago del Impuesto a la Renta (IR), que en 2024 era de S/2.575 y en 2025 será de S/2.675. Por otro lado, para los trabajadores independientes que emitan recibos por honorarios, el monto máximo mensual de emisión para no pagar impuestos aumenta de S/3.755 a S/3.901 este año. En cuanto a la solicitud de devolución del IR del trabajo para las categorías 4ta y 5ta, que corresponde a 3 UIT, el monto sube de S/15.450 a S/16.050, según informa Infobae.