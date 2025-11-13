A nivel nacional, las empresas que brindan servicios básicos, suelen llevar a cabo interrupciones que afectan a sectores determinados, y en esta oportunidad Arequipa es la región cuyos habitantes puntuales deben tomar sus precauciones entorno a cortes de luz programados hasta el 14 de noviembre. Con respecto a dicha suspensión de suministro eléctrico, hoy resulta importante darte a conocer los detalles entorno a cronograma donde figura detallado tanto horarios como áreas intervenidas, y también el motivo de los trabajos realizados.

ESTAS ZONAS DE AREQUIPA SE VERÁN AFECTADAS POR CORTE DE LUZ HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE

Conforme pasa el tiempo, el uso de electricidad se vuelve más prioritario para las familias peruanas, pero muchas veces debe verse interrumpida por labores como las llevadas a cabo ahora por parte de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste - SEAL que opera en Arequipa.

En ese sentido, te contamos que hasta el viernes 14 de noviembre e incluso días después, varias urbanizaciones pertenecientes a la ‘Ciudad Blanca’, dejarán de contar con luz debido a cortes programados que según lo reportado a través de redes sociales, buscan mejorar el servicio brindado.

De acuerdo a la información compartida por parte de la SEAL, estas son las zonas arequipeñas donde figura interrumpido el suministro de energía eléctrica, y hasta el viernes 14 de noviembre debido a la realización de trabajos puntuales ligados al mantenimiento de redes:

ISLAY

- Jueves 13 de noviembre / Urbanizaciones del distrito de Mollendo tales como 7 de junio, Apiamo, Catarindo, La Florida, Los Tres Portales, Luz y Fuerza, entre otros barrios.

CAMANÁ

- Jueves 13 de noviembre / Urbanizaciones del distrito de Quilca tales como la Caleta de Quilca, Las Higueritas, Playa San Marino, y Pueblo de Quilca.

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE

- Urbanizaciones del distrito de Alto Selva Alegre tales como Asociación de Granjeros San Lázaro y Pequeños Industriales, Bella Esperanza, Javier Heraud, entre otros barrios.

- Urbanizaciones del distrito de Mariano Melgar tales como AA.HH. Berlín, Pueblo Libre, San Francisco de Asis, entre otros barrios.

- Urbanizaciones del distrito de Miraflores tales como Los Girasoles II, Nuevo Amanecer, entre otros barrios.

ISLAY

- Viernes 14 de noviembre / Urbanizaciones del distrito de Cocachacra tales como Anexo El Carrizal, Anexo El Dique, Desamparados, El Toro, La Pascana, Puerto Viejo, entre otros barrios.

Un día después, es decir, el sábado 15, la zonas de José Luis Bustamante y Rivero y Socabaya, también se verán afectadas por el corte de luz que ha programado la SEAL durante el mes de noviembre.

¿DURANTE QUÉ RANGO DE HORARIOS HABRÁ CORTE DE LUZ EN AREQUIPA Y HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE?

Hoy la SEAL lleva a cabo cortes de luz que afectan a gran cantidad de población arequipeña, y durante aproximadamente 8 horas en las jornadas compartidas líneas arriba.

En relación a Islay, la interrupción de servicio eléctrico será entre las 6 a.m. y 3 p.m., mientras Camaná el mismo jueves 13 de noviembre, lo padecerá durante el rango de 8 a 4 de la tarde.

Asimismo, y una jornada después, los horarios según cronograma detallado líneas arriba, marcan que el corte de luz sobre territorio arequipeño, y según la SEAL, se hará efectivo de 7.30 a.m. a 2.30 p.m. si vives en Alto Selva Alegre, Mariano Melgar y Miraflores, mientras de 6 a 3 en la primera provincia señalada.

"Estas labores incluyen el mantenimiento de transformadores de potencia, líneas de alta tensión, alimentadores de media tensión, subestaciones de distribución y redes de baja tensión, con el objetivo de mejorar la confiabilidad y calidad del servicio eléctrico que brindamos“, refiere mediante redes sociales, la propia empresa que desde hace 120 años distribuye y comercializa energía eléctrica para beneficiar a más de 1 millón de arequipeños.