En 2025, la celebración de la Navidad se dará un día jueves y estará marcada como feriado nacional en el Perú. Durante esta fecha, muchas personas destinan el tiempo a compartir con la familia y personas cercanas en el marco de las festividades navideñas. No obstante, mientras algunas instituciones deben continuar con sus actividades, otras suspenden la atención al público. Por ello, surge la duda entre la ciudadanía sobre si el 25 de diciembre los principales bancos del país brindarán atención de manera habitual. En esta nota te explicamos cómo será su funcionamiento durante esa jornada.

¿En qué horarios funcionarán los principales bancos durante Navidad?

Las principales entidades financieras del país mantienen un esquema de atención similar durante la semana. El Banco de Crédito del Perú (BCP) ofrece servicio al público de lunes a viernes desde las 9:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, mientras que los sábados atiende solo hasta la 1:00 p. m.

De manera equivalente, Interbank brinda atención en el mismo rango horario entre semana, iniciando a las 9:00 a. m. y culminando a las 6:00 p. m., y reduce su jornada los sábados hasta la 1:00 p. m.

En el caso del BBVA, sus agencias también reciben a los clientes de lunes a viernes en horario continuo desde la mañana hasta las 6:00 p. m., con atención sabatina limitada al mediodía.

Finalmente, BanBif sigue un esquema similar, operando de lunes a viernes en horario regular y ofreciendo atención los sábados únicamente hasta la 1:00 de la tarde.

Cuánto debes cobrar por trabajar feriado

Según el artículo 4 del Decreto Legislativo nº 713, los trabajadores tienen derecho a obtener por el feriado nacional la remuneración ordinaria correspondiente a un día de trabajo, es decir, que te pagarán sin tener que ir a trabajar. Por su parte, las personas que les corresponda laborar en este día inhábil (remoto o presencial) tendrán el beneficio de la remuneración triple, como un sueldo habitual por el día feriado, el pago por la jornada laborada y una bonificación extra por trabajar en día festivo.

Es importante mencionar que si un feriado cae el mismo día del descanso semanal, ambos se superponen. Conforme señala el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), solo sería un día de descanso y el colaborador no obtendría ningún pago adicional, a menos que sea el Día del Trabajo, pues en caso coincida con el día en que un empleado descansa, sí tendría derecho a recibir una remuneración de dos pagos diarios: por el feriado y el día de descanso semanal.

Por último, este beneficio está amparado por la normativa laboral vigente, y su incumplimiento por parte del empleador constituye una infracción muy grave. Es decir, si un trabajador no recibe el pago correspondiente, puede presentar una denuncia ante Sunafil. Las sanciones para las empresas pueden superar los 240 mil soles, dependiendo de su tamaño y del número de trabajadores afectados.

