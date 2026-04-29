Perder un empleo, cambiar de trabajo o empezar a trabajar de manera independiente puede generar una duda frecuente: ¿qué pasa con mi fondo de pensiones si dejo de aportar?

La respuesta es sencilla: el dinero acumulado en tu fondo sigue siendo tuyo para financiar tu etapa de jubilación. En caso de que una persona deje de ser trabajador dependiente -donde los aportes previsionales se descuentan mensualmente de la remuneración de manera obligatoria- los aportes obligatorios se detienen, pero el ahorro acumulado en su Cuenta Individual de Capitalización (CIC) sigue generando rentabilidad.

Es decir, el fondo no desaparece ni se pierde. Permanece registrado a nombre del afiliado y continúa siendo administrado dentro del sistema previsional.

Este escenario es común en etapas de transición laboral, emprendimientos o cambios hacia el trabajo independiente.

“Cuando una persona deja de trabajar como dependiente, lo que se detiene son los nuevos aportes que ingresaban cada mes. Sin embargo, el fondo acumulado se mantiene y continúa siendo gestionado pensando en su jubilación futura”, explica Shirley Parodi, gerente de Servicios de AFP Integra.

Para quienes desean seguir construyendo ahorro previsional, aunque ya no trabajen como dependientes, existe la opción de realizar aportes voluntarios, de manera flexible y a través de canales digitales. Asimismo, la ejecutiva menciona que en caso la persona continúe generando ingresos como trabajador independiente, también puede efectuar aportes previsionales bajo esa modalidad. Esto le permite seguir incrementando su ahorro para la jubilación y mantener la cobertura del seguro, de acuerdo con las condiciones establecidas en el sistema.