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¿Pierdes tus fondos en la AFP si dejas de aportar? Conoce aquí qué sucede
¿Pierdes tus fondos en la AFP si dejas de aportar? Conoce aquí qué sucede
Por Redacción EC

Perder un empleo, cambiar de trabajo o empezar a trabajar de manera independiente puede generar una duda frecuente: ¿qué pasa con mi fondo de pensiones si dejo de aportar?

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