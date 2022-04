Todos los espectadores de los Oscar 2022 recuerdan más el bofetón de Will Smith a Chris Rock que a las presentadoras de la gala de aquella noche. Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes fueron las encargadas de dirigir el evento, y se convirtieron en las primeras mujeres en presentar los Premios de la Academia de manera conjunta.

La primera de ellas, la humorista Amy Schumer, fue protagonista por un par de chistes que hizo y por un momento incómodo con Kirsten Dunst y Jesse Plemons. Sin embargo, ahora resulta que la comediante solo presentó una cuarta parte de su arsenal, pues tenía alusiones al show de Joe Rogan y a James Franco.

Pero quizá el tema más espinoso que tenía preparado para esa noche, era uno que involucra a Alec Baldwin. Recordemos que el actor fue protagonista de una tragedia ocurrida en el rodaje de ‘Rust’, en el que una pistola empuñada por el actor se disparó, ocasionando la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins.

Ahora bien, uno de los recursos más recurrentes de los presentadores en la gala de los Oscar es hacer alguna broma con el nombre de las películas. Para la edición de este año, Schumer asegura que su chiste con la cinta ‘No Miren Arriba’ era el siguiente:

“¿'No Miren Arriba’ es el nombre de una película? Más bien no miren por el cañón de la escopeta de Alec Baldwin”.

En su lugar, la humorista optó por otro chiste con la película protagonizada por Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio. Precisamente fue este último la víctima del comentario, puesto que Schumer hizo un broma con el conocido hecho de que le gusta salir con mujeres mucho más jóvenes que él:

“¿Qué puedo decir de Leonardo DiCaprio? Está haciendo grandes esfuerzos para combatir el cambio climático y para dejar un planeta más limpio y verde para sus novias”.

Dado que el tema de Alec Baldwin aún sigue siendo sensible, quizá por eso la Academia no le permitió a Schumer hacer referencia alguna. “No se me permitió decir nada de eso, pero puedes venir y abofetear a alguien”, bromeó irónicamente la comediante.

