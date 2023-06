Andrés Hurtado generó una nueva polémica con su actitud durante la emisión de su programa “Sábado con Andrés”. El irreverente personaje, que cuida el más mínimo detalle de su show para ofrecer un buen espectáculo a su público, tuvo un controvertido gesto por el cual ha sido criticado.

El pasado sábado 3 de junio, el exhumorista despidió en vivo al productor de su programa, luego de que su equipo de trabajo presente un error durante el espacio. Cabe señalar que no ha sido la primera vez que la producción comete un error durante el programa.

Todo ocurrió cuando Andrés se encontraba entrevistando a sus invitadas: las candidatas al “Miss Perú: La Pre”, quienes buscan ocupar el lugar de Kyara Villanela. Hurtado comenzó a realizar algunas preguntas a sus invitadas para saber más de ellas. Sin embargo, el conductor encontró un error en una de las preguntas e inmediatamente después buscó al culpable.

¿A qué productor de Panamericana despidió Andrés Hurtado?

Andrés Hurtado despidió al productor José Malpartida, un profesional con una importante trayectoria. Malpartida no solo trabajó en “Sábado con Andrés”, sino que también participó en otro proyectos con el conductor del programa, como los casos sociales que se transmiten los sábados por las pantallas de Panamericana TV.

¿Este fue el primer incidente de Hurtado con su productor?

En la víspera del cumpleaños número 58 de una de las actuales figuras de Panamericana, el equipo de producción del programa “Sábado con Andrés” le preparó una sorpresa al conductor. Sin embargo, al parecer el presente no fue del agrado de Andrés Hurtado, ya que esperaba una sorpresa más ostentosa, según recoge La República.

Cuando la producción le comenzó a cantar la típica canción de “Feliz cumpleaños”, Andrés expresó lo siguiente a su productor: “No sabes el deseo y lo único que he pedido es lo que ojalá te largues del programa”, manifestó el excomediante.

¿Es la primera vez que actúa de esta manera?

Esta no es la primera vez que Andrés Hurtado despide a un integrante del programa. En marzo del presente año, Andrés llamó la atención de los espectadores y público presente cuando despidió a su sonidista.

Sucedió cuando la cantante cubana Dailyn Curbelo fue invitada para cantar y el audio comenzó a fallar durante su programa en vivo. El error generó la ofuscación del conductor quien no dudó en echar a su encargado de sonido en vivo.

A pesar del mal trato hacia el sonidista, nunca se arrepintió de su decisión. En un posterior programa, dijo: “¿Viste cómo se escucha? Todo el país ha escuchado tranquilo y bien, no como la semana pasada… El sonidista ha sido viral cuando lo boté, y me han dicho que pida disculpas al sonidista, pero ¡Yo no voy me voy a disculpar! ¡Bien botado está!”.