“La Joven Sensación” fue una agrupación musical de tecnocumbia y salsa que estuvo conformada en su juventud por Christian Domínguez, Iván Andía, Jonathan Aguilar, Guillermo Cubas, Franco Cortez y Jorge Vallejos, siendo este último reemplazado por Erick Elera tiempo después.

Sus mejores éxitos, por la década de los años 90, sonaban en todas las discotecas y fiestas que había en ese entonces. Canciones como “Tic Tic Tac” y “Solo a ti” hicieron bailar a todo el Perú por sus pegajosos pasos. A pesar de que en aquella época no existía Facebook, Instagram y TikTok, sus integrantes consiguieron miles de seguidores que no paraban de bailar sus temas.

Años más tarde, muchos de sus integrantes han revelado detalles que muchos no conocían de esta agrupación. Como es el caso de Christian Domínguez, quien continúa en la industria musical. El también actor y panelista de un programa de espectáculos recordó muchas situaciones que vivió gracias a “La Joven Sensación”.

¿Cuánto ganaba Christian Domínguez en “La Joven Sensación”?

El actual integrante de la Gran Orquesta Internacional reveló en el programa de Youtube de Edson Dávila algunos detalles poco conocidos de su exitoso paso por “La Joven Sensación”, agrupación que le abrió las puertas a la popularidad.

Según recoge La República, Domínguez contó cuánto ganaba por cada presentación del grupo, pero manifestó que, aunque no era mucho dinero, él si lo veía demasiado, ya que era un adolescente.

“Yo empecé ganando S/25, S/30, S/50, S/100, y de ahí me disparé a ganar 100 dólares. Lo máximo que gané como presentación es S/500. Además, yo tenía 16 años y, si tenía cuatro presentaciones a la semana, pues tenía S/1,000 por semana. Y en esa época, ganar (esa cantidad) era mucho”, compartió el intérprete de “Mi estrella”.

Posteriormente, el popular ‘Giselo’ enfatizó que en aquellas épocas todo era más barato y que incluso los terrenos, casas o departamentos estaban más cómodos que en la actualidad. A raíz de ello, Christian admitió que en ese tiempo malgastó el dinero que ganaba en la agrupación adolescente.

“Me arrepiento harto (de no invertir el dinero), porque despilfarré, sí, pero no en lo que me daba la gana, sino que ayudaba a la gente. Si tenía pareja, le compraba cosas. Pero hubiera sido más inteligente y más proyectado, porque en ese tiempo los departamentos costaban 45.000 dólares. Mi hermano se compró uno, yo me hubiera comprado 10″, aseguró la pareja de Pamela Franco.

Por otro lado, hace unos días, el líder de la Gran Orquesta Internacional reveló en otro programa de Youtube, conducido por Chritopher Gianotti, que le daba vergüenza bailar el popular tema “Tic Tic Tac”, el cual lo sacó del anonimato.

“Ni siquiera fue una canción estudiada, de ‘vamos a ver el alcance que podía tener’. Una canción olvidada de una agrupación de Bolivia, si no me equivoco, y más la coreografía. Te digo que cuando nos poníamos a cantar y bailar antes de salir en televisión yo me moría de vergüenza, no me gustaba nada”, aseveró.

La agrupación se desintegró unos años después y los protagonistas tomaron rumbos distintos. Los únicos que siguieron una carrera musical fueron Christian Domínguez y Erick Elera, quienes también continuaron como actores en producciones nacionales como miniseries y novelas.