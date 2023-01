¿Andrés Hurtado se avergüenza de ser “Chibolín”? Esto comentó Manolo Rojas en TikTok

Dos de los personajes más populares del espectáculo peruano, Andrés Hurtado y Manolo Rojas han empezado a grabar divertidos videos para sus cuentas de TikTok en el que evidencian la amistad de muchos años y también la complicidad que se tienen, incluyendo las bromas pesadas.

Y es que, en una de sus más recientes publicaciones, los artistas realizaron uno de los trends que se ha vuelto muy popular en la plataforma durante estos tiempos. “¡Las 5 cosas que no me gustan de ti! El que se pica pierde”, se lee en la descripción del clip.

EL DIVERTIDO VIDEO DE MANOLO ROJAS Y ANDRÉS HURTADO EN TIKTOK

En un clip compartido a través de la cuenta oficial de TikTok de Manolo Rojas, se puede observar a ambos cómicos de la televisión sentados diciéndose las cosas que no les gusta uno del otro.

Manolo Rojas empezó el trend revelando asuntos personales de Hurtado: “Que te creas millonario y no tienes un yate”, “No me gusta el color de tus dientes, muy blancos”. A su vez, el conductor no paraba de reír, pero todo cambió con la siguiente declaración. “No me gusta que te avergüences de ser Chibolín (…) de haber sido Luz Clarita”, dijo y en seguida Andrés Hurtado le respondió: “Eso es un golpe bajo, eran cinco cosas nomás”. Luego, la figura de Panamericana se ‘picó’ y dio detalles de la vida íntima de su amigo.

Asimismo, las reacciones no se hicieron esperar por parte de los usuarios y manifestaron lo siguiente: “Amo jaja”, “Eres el único al que soporta que le digan ‘Chibolín’”, “Entre amigos se saben sus verdades”, “Estos dos se aman”, “Eso es humor señor y del bueno”, “Amistad sincera, lindos “, “Manolo se desahogo”.

MANOLO ROJAS LE RECORDÓ A ANDRÉS HURTADO SUS ORIGENES

Manolo Rojas hace unos días fue invitado en el programa ‘Sábado con Andrés’ con el fin de promocionar su nueva canción. En ese momento no dejó pasar la oportunidad para ‘ubicar’ a Andres Hurtado, ya que en varias ocasiones ha mostrado su disgusto cuando lo llaman ‘Chibolín’.

Manolo Rojas le reclamó a Andrés, entre bromas, que ante al público se muestra como bueno; pero no con él ‘que lo conoce desde que era conocido como el payasito Chibolín’. “Tú existe gracias a Chibolin, sin Chibolin no hubieras existido. Ahora te crees don Francisco, con un cruce con Ferrando y una gota de Gisela”, expresó Manolo Rojas.

Ante esto, a Andrés Hurtado no tuvo más que traerle un panetón de la competencia a Manolo Rojas y acotar que ‘con la compra de uno de estos, le regalan 20 panetones del cómico’.