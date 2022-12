A propósito del inicio del Año Nuevo 2023, el 2022 será recordado por varios por muchas cosas. Desde anécdotas inolvidables, viajes realizados, conciertos asistidos, y claro, las series que han distraído nuestra mente en diferentes momentos de nuestra vida. Hay quienes las prefieren románticas, otros de acción o comedia; y, claro, están los que aman los doramas. Es por ello que en esta nota te contaremos cuáles son las mejores 10 entregas de este género audiovisual que se ha robado el corazón de sus espectadores este año.

CUÁLES SON LOS MEJORES 10 DORAMAS DEL AÑO 2022

Según la plataforma web “Súper aficionados”, estos son los 10 mejores doramas del año 2022:

1. Alchemy of Souls (2022)

Disponible en Netflix

Sinopsis: Una poderosa hechicera en el cuerpo de una mujer ciega se encuentra con un hombre de una familia prestigiosa, quien busca su ayuda para cambiar su destino.

2. Extraordinary Attorney Woo (2022)

Disponible en Netflix

Sinopsis: La genial abogada Woo Young‑woo, una mujer en el espectro autista, enfrenta desafíos dentro y fuera del juzgado tras empezar a ejercer en un despacho de abogados.

3. A Business Proposal (2022)

Disponible en Netflix

Sinopsis: Una mujer se hace pasar por su amiga en una cita a ciegas para alejar al pretendiente. Pero el plan se complica cuando él resulta ser su jefe y le hace una propuesta.

4. Pachinko (2022)

Disponible en Apple+

En una pequeña aldea de pescadores a la orilla del mar del Este, un hombre tullido se casa con una muchacha de quince años. La pareja tiene una hija, su adorada Sunja. Cuando Sunja se queda embarazada de un hombre casado, la familia se enfrenta a la ruina. Pero entonces Isak, un joven sacerdote cristiano, le ofrece una oportunidad de salvación: una nueva vida en Japón como su esposa. Tras seguir a un hombre al que apenas conoce hasta un país hostil donde no tiene amigos ni hogar, la salvación de Sunja no será más que el principio de su historia. A través de ella, pasarán los años, y veremos distintos momentos en la vida de sus hijos y nietos. E incluso la seguiremos de pequeña, durante la época de la ocupación japonesa en Corea.

5. All of Us Are Dead (2022)

Disponible en Netflix

Sinopsis: Luego de que un virus zombi se propaga por su escuela, un grupo de jóvenes atrapados debe encontrar una salida o acabar infectado.

6. Twenty-Five, Twenty-One (2022)

Disponible en Netflix

Sinopsis: En una época en la que los sueños parecen inalcanzables, una esgrimista adolescente persigue sus metas y conoce a un joven trabajador que intenta rehacer su vida.

7. Tomorrow (2022)

Disponible en Netflix

Sinopsis: Un joven, mitad humano y mitad espíritu tras sufrir un accidente, es contratado por una empresa de criaturas del inframundo para llevar a cabo misiones especiales.

8. Forecasting Love and Weather (2022)

Disponible en Netflix

Sinopsis: En un servicio nacional de meteorología, el amor es tan difícil de predecir como el clima para una diligente meteoróloga y su independiente compañero de trabajo.

9. Juvenile Justice (2022)

Disponible en Netflix

Sinopsis: Una jueza debe equilibrar su aversión por la delincuencia juvenil y su fuerte creencia en la justicia y el castigo para abordar casos complejos en un tribunal de menores.

10. My Liberation Notes (2022)

Disponible en Netflix

Cansados de la monotonía que conlleva ser adulto, tres hermanos tratan de encontrar la forma de sentirse realizados y liberarse de sus ordinarias vidas.

SOBRE EL AÑO NUEVO

Las fiestas de Año Nuevo son unas celebraciones que se realizan en todo el mundo, de diferentes maneras, a propósito de las diferentes costumbres que cada país tiene, que festejan el inicio de un nuevo ciclo de doce meses, en donde la música y alegría no falta.

Informativamente se entiende que el Año Nuevo es el día en el que comienza un nuevo año calendario y el recuento de años del calendario aumenta en uno. Muchas culturas celebran el evento de alguna manera, como se menciona líneas arriba. En el calendario gregoriano, el sistema de calendario más utilizado en la actualidad, el año nuevo ocurre el 1 de enero, que también es el primer día del año en el calendario juliano original y el calendario romano (después del 153 a. C.).

Es importante señalar que otras culturas observan su día de Año Nuevo tradicional o religioso de acuerdo con sus propias costumbres, típicamente (aunque no invariablemente) porque usan un calendario lunar o un calendario lunisolar.

Por ejemplo, hay diferencias respecto al inicio del año nuevo chino, el año nuevo islámico y el año nuevo judío si mencionamos ejemplos bien conocidos.

Por otro lado, India, Nepal y otros países también celebran el Año Nuevo en fechas de acuerdo con sus propios calendarios que se pueden mover en el calendario gregoriano.

Durante la Edad Media en Europa Occidental, mientras el calendario juliano todavía estaba en uso, las autoridades cambiaron el día de Año Nuevo, según la ubicación, a uno de varios otros días, incluidos el 1 de marzo, el 25 de marzo, la Pascua, el 1 de septiembre y el 25 de diciembre.

Desde entonces, muchos calendarios civiles nacionales en el mundo occidental y más allá han cambiado para usar una fecha fija para el día de Año Nuevo, el 1 de enero; la mayoría lo hizo cuando adoptaron el calendario gregoriano.