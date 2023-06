La selección peruana consiguió un importante triunfo de visita ante Corea del Sur por 1-0 en Busan. En un nuevo encuentro amistoso, la ‘Bicolor’ tuvo un buen rendimiento y complicó en todo momento al conjunto asiático. Uno de los hechos destacados del duelo fue el gol marcado por Bryan Reyna, quien también hizo un gran partido.

Cuando apenas iban 11 minutos del primer tiempo, Perú se adueñó del trámite y fue el equipo que intentó protagonizar en ataque. Y, tras una gran jugada colectiva, Reyna aprovechó la asistencia de Paolo Guerrero y convirtió el tanto del triunfo tras ejecutar un potente disparo cruzado.

Bryan Reyna:¿por qué le dedicó su gol ante Corea del Sur a Christian Cueva?

Tras convertir el único tanto del encuentro, Reyna corrió hacia la banca de suplentes para buscar a Christian Cueva. Una vez que lo encontró, el exCantolao le dio un efusivo abrazo a ‘Aladino’. Dicha imagen dio que hablar entre los hinchas de la ‘Blanquirroja’.

El jugador de Alianza se refirió en conferencia de prensa a este emotivo momento. “Lo fui a buscar al ‘Cholo porque desde que lo conozco me ha apoyado, igual que Zambrano también me ha apoyado. Uno siempre tiene que aprender de jugadores de gran nivel como los que hay en la selección. Ellos siempre me aconsejan”.

Cabe resaltar que Reyna es el goleador actual de la selección peruana en la era de Juan Reynoso. Su primer gol lo hizo ante El Salvador en el triunfo peruano por 4-1.

¿Cuándo empiezan las Eliminatorias 2026?

Las Eliminatorias para el Mundial Canadá-Estados Unidos-México 2026 empezarán a jugarse en Sudamérica en septiembre de este 2023. Se mantendrá el mismo formato de 18 jornadas y todos contra todos.

Alex Valera y su cabezazo que se fue a centímetros del arco coreano. Video: América