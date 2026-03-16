Bryan Reyna ya entrena con la ‘U’ y genera expectativas en la hinchada. Este sábado el exBelgrano apareció junto con el equipo en el estadio Monumental durante el partido contra UTC.

Tras el triunfo crema, el atacante peruano realizó sus primeros trabajos en el campo junto a otros jugadores.

El extremo participó en ejercicios físicos y de recuperación que habitualmente realizan los futbolistas que no tuvieron mayor participación durante el encuentro.

La presencia de Reyna en el Monumental se da en medio de la atención que genera su futuro deportivo, mientras el cuadro merengue continúa con su preparación para los próximos compromisos del torneo.