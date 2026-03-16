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Bryan Reyna hizo trabajos físicos tras el partido con UTC. (Foto: Getty Images)
Bryan Reyna hizo trabajos físicos tras el partido con UTC. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Bryan Reyna ya entrena con la ‘U’ y genera expectativas en la hinchada. Este sábado el exBelgrano apareció junto con el equipo en el estadio Monumental durante el partido contra UTC.

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