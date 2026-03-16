Resumen

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Jean Deza jugó en el Montpellier de Francia. (Foto: AFP)
Jean Deza jugó en el Montpellier de Francia. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

La llegada de Bryan Reyna a Universitario sigue generando comentarios en el fútbol peruano. Esta vez, quien se pronunció fue Jean Deza, cuyas declaraciones no pasaron desapercibidas.

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