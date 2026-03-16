La llegada de Bryan Reyna a Universitario sigue generando comentarios en el fútbol peruano. Esta vez, quien se pronunció fue Jean Deza, cuyas declaraciones no pasaron desapercibidas.

El delantero fue consultado sobre el fichaje del extremo peruano por el club crema y sorprendió con un mensaje que rápidamente generó polémica. “No hay comparación”, afirmó Deza en el podcast ‘Enfocados’.

Sus palabras fueron interpretadas por muchos como una forma de marcar distancia entre su carrera y la del actual refuerzo de Universitario, lo que provocó debate entre los aficionados en redes sociales.

“Ahí si quiero parar un ratito. Un día me preguntaron qué consejo le doy. Dije algo que se cuide de sus amistades, en buena onda, porque cuando cruzas el charco es difícil. Ahora le toca volver y tiene que esforzarse para volverse a ir. Si hablamos en su prime, Jean Deza, de lejos, no hay comparación (sobre Bryan Reyna)”, dijo.

Reyna, por su parte, llega al cuadro crema tras su paso por el fútbol argentino, donde defendió los colores de Belgrano. El extremo de la selección peruana busca relanzar su carrera en el equipo de Ate y convertirse en una de las piezas importantes del plantel para la temporada.