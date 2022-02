Luego de dos años de pandemia debido a la COVID-19, diversos artistas internacionales están confirmando fechas de sus conciertos a nivel mundial, por lo que no sería una sorpresa que BTS llegue a México para sorprender a sus ARMY.

En marzo, BTS se presentará en Corea del Sur, al parecer en el estadio Olímpico, aunque aún no hay nada confirmado sobre las fechas y la sede del concierto, pero ARMY sueña con un posible tour mundial.

La emergencia sanitaria a nivel mundial ha ido disminuyendo favorablemente, por los que, los conciertos presenciales ya se están retomando con un aforo menos limitado, tal como el concierto de BTS en Los Ángeles, Permission To Dance On Stage in LA. Por ello, a continuación, te mostramos algunos posibles precios de las entradas.

¿Cuánto costarían las entradas al concierto de BTS en México?

Si BTS se presentara en el Estadio Azteca, sus boletos tendrían los siguientes precios:

Gradas: entre $600 a $3,500 pesos mexicanos

Cancha general: $3,600 pesos mexicanos

Cancha VIP: $8,450 pesos mexicanos

Si BTS se presentara en el Foro Sol, sus boletos tendrían los siguientes precios:

Gradas: entre $650 a $3,300 pesos mexicanos

Cancha general: $1,100 pesos mexicanos

Cancha VIP: $3,750 pesos mexicanos

De acuerdo a los precios de los conciertos anteriores de BTS en Los Ángeles, los precios oscilarían entre los siguientes:

Gradas: entre $1,250 a $4,700 pesos mexicanos

Cancha general: $5,700 pesos mexicanos

Cancha VIP: $9,300 pesos mexicanos

