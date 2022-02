BTS es todo un fenómeno dentro del mundo de K-Pop. La reconocida agrupación, que tiene millones de fans en todo el planeta, regresarán en marzo con su concierto Permission to dance on stage Seúl que podrá ser observado, para los seguidores del extranjero, a través de los cines. Uno de los países elegidos para proyectar la presentación será México.

Sin embargo, se han presentado algunos problemas en la preventa de entradas en Cinepolis, la cadena de cine encargada de proyectar el concierto de BTS. Si bien la información oficial, respaldada por BIGHIT en su página principal, señalaba al 22 de febrero como inicio de preventa general, algunas locales de Cinepolis empezaron a vender entradas desde el sábado 19.

Es necesario destacar que el evento de Permission to dance on stage en cines se realizará en una sola fecha, el 12 de marzo, y solo en dos horarios. Por ese motivo, muchos seguidores de la banda coreana están preocupados por no saber si conseguirán boletos.

Son múltiples las quejas que se han hecho notar en las redes sociales contra Cinepolis. Luego de que varias personas postearan fotos en las que se ven las entradas adquiridas, los fans han mostrado su disgusto con Cinepolis y han criticado la poca confiabilidad de la información que presentan.





(Foto: Twitter)





(Foto: Twitter)

Hasta el momento, la cadena de cines no se ha manifestado sobre lo sucedido en sus canales de comunicación oficiales. Una conocida influencer ARMY mexicana hizo sentir su indignación en Twitter:

“Absolutamente nada excusa su manejo con las patas de un evento que sabían tendría tanto movimiento y expectativa de parte de ARMY. A dormir con mal sabor de boca”, señaló en su perfil de Twitter @LaCassiojefa.

