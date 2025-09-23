A solo pocos meses para que finalice el Año Escolar 2025 en varios colegios de Chile, llega una de las épocas preferidas por los estudiantes: las vacaciones escolares. Sin embargo, previo a estas fechas, los estudiantes se están preparando arduamente a fin de conseguir buenos puntajes académicos que les permitan tener un descanso sin pendientes y así disfrutar de sus seres queridos realizando diversas actividades recreativas. De esta manera, el Ministerio de Educación (Mineduc) oficializó la fecha oficial en la que finaliza las clases, permitiendo a los padres de familia y estudiantes organizarse para el esperado verano. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO INICIAN LAS VACACIONES ESCOLARES 2025 EN CHILE?

Tras el fin de semana largo por las Fiestas Patrias en Chile, los estudiantes ya empiezan a preguntarse sobre la fecha de cierre del año académico y el inicio de las vacaciones de verano. Según el Ministerio de Educación, el fin del año escolar 2025 estará sujeto al régimen de cada institución, es decir, los colegios con jornada escolar completa concluirán sus clases el viernes 5 de diciembre, mientras que aquellos que no cuentan con esta modalidad lo harán recién el viernes 19 del mismo mes.

De esta manera, desde esas fechas, los alumnos chilenos iniciarán su periodo de vacaciones de verano, de acuerdo con el calendario oficial por cada institución educativa. Es importante mencionar que, a pesar de que no se ha oficializado el inicio del año escolar 2026, se estima que durante la primera semana de marzo inicie la nueva jornada académica. Mientras tanto, los estudiantes podrán llevar a cabo diversas actividades recreativas y aprovechar al máximo sus días de descanso junto a sus seres queridos.

¿CUÁNTOS FERIADOS QUEDAN EN CHILE?

Luego del feriado oficial del 18 y 19 de septiembre por Fiestas Patrias 2025, según el calendario chileno, aún restan algunos días de descanso para la población. Esto quiere decir que los próximos feriados corresponden a conmemoraciones religiosas, procesos electorales y celebraciones culturales, quedando un total de siete días libres durante este año. Cabe resaltar que varias de estas fechas coincidirán con jueves o viernes, lo que permitirá a los ciudadanos extender su descanso y disfrutar de fines de semana largos. A continuación, este es la lista de los feriados que restan: