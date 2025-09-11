A nivel nacional, hoy población chilena con características muy particulares, continúa recibiendo dinero del Estado para aliviar ciertas necesidades básicas, y en ese sentido el denominado Bono Logro Escolar entra a tallar como aquel beneficio económico que estará pagándose en setiembre 2025. De acuerdo a información brindada oficialmente, y mediante el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el cumplimiento de requisitos básicos puede hacerte acceder a la cobranza de una prestación monetaria puntual calificada como no postulable, y orientada a premiar el esfuerzo y la excelencia académica.

¿CUÁNDO EMPIEZA A PAGARSE EL BONO LOGRO ESCOLAR 2025 EN CHILE?

Llega setiembre como uno de los meses más importantes para el pueblo chileno, y más aún para quienes son beneficiarios del Bono Logro Escolar que ya cuenta con fecha oficial de otorgamiento.

Dicha prestación económica asumida por el gobierno de Gabriel Boric mediante el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y con apoyo del Ministerio de Educación (Mineduc), representa hoy ese gran alivio que miembros de hogares en estado de vulnerabilidad reciben gracias al rendimiento académico de estudiantes que las conforman.

Según información brindada de manera oficial, el viernes 12 de setiembre de 2025 arranca el pago del Bono Logro Escolar que es abonado a la CuentaRUT de BancoEstado de cada beneficiario, y de forma automática si previamente cumpliste con la acreditación de requisitos básicos para el Estado chileno.

Estudiantes chilenos hasta los 24 años de edad, hoy pueden verse beneficiados con la entrega del Bono Logro Escolar 2025 para el cual no es necesario realizar postulación alguna. (Fuente: Mineduc)

Resulta importante destacar asimismo, que el otorgamiento de dicho beneficio económico hoy forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF) que establece el Subsistema Seguridades y Oportunidades dirigido a población de extrema pobreza, y figura como no postulable dirigido a estudiantes con gran rendimiento académico.

ESTOS REQUISITOS DEBES CUMPLIR PARA OBTENER EL BONO LOGRO ESCOLAR EN CHILE

Accedes a beneficio si tienes hasta 24 años.

Accedes a beneficio si perteneces al 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH) al 31 de marzo del año inmediatamente anterior a aquel en que se pagó el bono.

Accedes a beneficio si cursas entre 5º básico y 4º medio, durante el año inmediatamente anterior.

Accedes a beneficio si figuras en el 30% de mejor rendimiento académico de tu promoción o grupo de egreso durante el año anterior.

Accedes a beneficio si estudiaste en establecimientos de enseñanza básica o media, reconocidos por el Mineduc.

¿CUÁNTO RECIBE CADA ESTUDIANTE COMO BENEFICIARIO DEL BONO LOGRO ESCOLAR 2025?

Hoy desde Chile, llegan gratas noticias para aquellos estudiantes que acreditaron el cumplimiento de los requisitos destacados líneas arriba, y así desde el 12 de setiembre pueden hacer efectivo el retiro de monto de dinero específico abonado en tu CuentaRUT de BancoEstado.

Si estás dentro del primer 15% de mejor rendimiento de tu promoción, accedes al Bono Logro Escolar 2025 ascendente a los 82 mil 181 pesos, y al monto de $49.310 si te encuentras dentro del segundo 15%.

Como ejemplo, el gobierno de Chile remarca que en este caso puntual, una familia beneficiaria puede llegar a cobrar hasta $213.672 desde el 12 de setiembre si sumamos ambos montos, y según la cantidad de tramos admitida a fin de resultar compatible con otras transferencias y subsidios estatales.