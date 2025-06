La noticia parecía inminente, y más aún luego de perder los dos partidos correspondientes a la fecha doble de Eliminatorias Sudamericanas. Es así como la selección chilena se quedó sin DT de manera oficial tras caer ante Argentina y Bolivia, y ahora la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) estaría en la búsqueda del reemplazante del criticado Ricardo Gareca que provendría del fútbol del viejo continente, según lo remarcan medios locales especializados.

Una nueva eliminación consumada para la ‘Roja’, ha generado que el popular ‘Tigre’ dé un paso al costado registrando solamente 01 triunfo oficial válido por Clasificatorias, y se comiencen a barajar los datos de probables sucesores.

Es así como el nombre de Mauricio Pellegrini vuelve a sonar con fuerza para asumir las riendas de la selección chilena, pero en esta oportunidad buscando recuperar la confianza de plantel que cerrará Eliminatorias Sudamericanas enfrentándose a Brasil y Uruguay.

Dado el panorama complejo, desde RedGol dan a conocer que si bien el DT originario de Santiago, no ha expresado su interés de manera directa, lo cierto es que Pablo Milad lo tendría como candidato para reemplazar a Ricardo Gareca, aprovechando que ciertas situaciones no serían de su agrado dirigiendo al Real Betis donde ya lleva 5 años.

La realidad hoy marca que Antony vuelve al Manchester United, y así Mauricio Pellegrini se queda sin una de sus piezas claves, razón por la cual evidenciaría enojo de cara a eventual continuidad como parte de proyecto deportivo iniciado en agosto de 2020.

Al respecto, resulta importante destacar que pese a las versiones destacadas y provenientes de España, todavía no existe información oficial brindada por Pablo Milad de la ANFP con miras a la escogencia del nuevo DT que asumirá cargo hacia próximo proceso de Eliminatorias Sudamericanas.

Mauricio Pellegrini se perfila como el candidato ideal para reemplazar a Ricardo Gareca como DT de Chile. (Fuente: AFP)

Pese a ocupar el último lugar de la tabla de posiciones de las Clasificatorias rumbo a Copa del Mundo 2026 antes de la fecha doble de junio 2025, Ricardo Gareca aguardaba recta final con mucho optimismo, y las ganas de continuar estando al frente de la selección chilena como entrenador.

Así precisamente lo llegó a expresar mediante diálogo concedido a La Tercera, y en la previa al versus contra Argentina y Bolivia que resultaban trascendentales para su futuro inmediato tras críticas recibidas por malos resultados.

"Me he acostumbrado a pensar siempre, a no tomar decisiones en caliente", dijo Ricardo Gareca cuando le preguntan si pensó en la posibilidad de renunciar durante lo que llevaba de tiempo dirigiendo a la selección chilena, manifestando así que nunca había pasado por su mente ese pensamiento porque "vine con mucha ilusión".

A propósito de dicho tema, aseguró también que “no me gustaría desaprovechar la oportunidad en la Selección", y muy por el contrario de lo que pueda pensar el propio hincha chileno, se sentía preparado para arrancar asumiendo nuevo proceso de cara a Copa Mundial de la FIFA 2030.