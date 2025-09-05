La llegada de septiembre no solo implica diversas celebraciones cívicas o festividades, sino también una de las estaciones del año más esperadas por muchas personas: la primavera 2025. Esto implica que las horas de luz solar aumenten al igual que la temperatura en el hemisferio sur del planeta. No obstante, más allá de las particularidades propias de esta temporada, los jóvenes aguardan con expectativa una fecha en la que se acostumbra regalar las tradicionales flores amarillas. Ante ello, varios se han cuestionado sobre el significado real de esta costumbre que nació en las redes sociales y lo que puede representar para un ser querido. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO SE REGALAN FLORES AMARILLAS?

A raíz de la tendencia que surgió en TikTok, la mayoría de las personas suelen regalar flores amarillas en dos ocasiones al año, es decir, en marzo y septiembre. En América Latina, se hizo popular realizar esta acción con las familias, amistades y, en algunos casos, con desconocidos, siendo el día principal el 21 de marzo, fecha que marca la llegada de la primavera en el hemisferio norte (México), mientras que el 21 de septiembre corresponde al inicio de la primavera en el hemisferio sur (Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, Brasil y Ecuador).

Miles de jóvenes aguardan con expectativa este 21 de septiembre, en la que se acostumbra regalar las tradicionales flores amarillas.

En cuanto a su origen de esta última tendencia en las redes sociales tiene que ver con el tema “Flores amarillas”, que forma parte de la banda sonora de la novela argentina Floricienta. Esta historia trata de una joven que trabaja como niñera en la casa de la familia Fritzenwalde. Asimismo, durante la ficción los padres de la familia fallecen y dejan al hijo mayor Federico al cuidado de sus hermanos; sin embargo, mientras transcurre el tiempo se enamora de “Floreciente”, joven con la que empieza una relación sentimental.

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE REGALAR FLORES AMARILLAS?

Este 21 de septiembre, muchas personas en Perú y otros países de la región, esperarán la primavera con los brazos abiertos para recibir las anheladas flores amarillas. Lo llamativo de este color es que representa la amistad en su máxima expresión y, a la vez, se caracteriza por transmitir optimismo y energía. Además, la flor amarilla es ideal para adornar la sala u otro espacio del hogar, ya que aporta luz y belleza. Otra característica significativa y resaltante tiene que ver con el tipo de representación, pues resulta apropiado obsequiarla a personas desanimadas, a aquellas que han cumplido algún objetivo personal, como un ascenso en el trabajo, o a esa persona incondicional.