Anualmente, las grandes oportunidades dirigidas a jóvenes peruanos traen consigo beneficios otorgados por el Estado peruano, siendo Beca 18 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), aquella iniciativa cuyo cronograma 2026 ya figura habilitado mediante la publicación de fechas para la inscripción al Examen Nacional de Preselección (ENP). En ese sentido, resulta básico que las personas interesadas en participar del proceso, sepan cómo registrarse virtual y gratuitamente, y gracias a paso a paso compartido por la propia entidad adscrita al Ministerio de Educación (Minedu).

ASÍ PUEDES INSCRIBIRTE PARA RENDIR EL ENP DE BECA 18 - 2026

Arranca oficialmente un nuevo concurso donde miles de estudiantes del último año o egresados de la educación secundaria de alto rendimiento académico, buscarán obtener una de las Beca 18 2026 ofrecidas por parte del Pronabec, y tras rendir el ENP.

Para esta oportunidad, el proceso revela la incorporación de más modalidades de postulación a fin de poder alcanzar a beneficiar a una mayor cantidad de jóvenes talentos cuya condición de vulnerabilidad o situación especial, muchas veces les impide cumplir con ciertas condiciones para terminar estudiando la carrera profesional de sus sueños en universidades, institutos o escuelas superiores públicas o privadas del país sin costo alguno.

El 8 de setiembre, según cronograma, finalmente han quedado habilitadas las inscripciones para participar en Beca 18 2026, y los jóvenes con las características descritas líneas arriba, ya pueden llevar a cabo el siguiente paso a paso que comparte Pronabec de manera oficial:

1- Ingresa a esta plataforma y crea tu cuenta

- Una vez dentro de página, dale clic a “Módulo de Inscripción” y luego a “Ingresa aquí”.

- Posteriormente, registra datos tales como DNI y dígito verificador, nombres, apellidos, fecha de nacimiento y ubigeo de nacimiento.

- Seguidamente, ingresa tu correo electrónico personal, crea una contraseña y confírmala.

- Finalmente, se te enviará un mensaje al correo registrado a fin de verificar tu cuenta de acceso, y desde donde debes darle clic a la opción “Activar cuenta”.

2- Ingresa a tu cuenta colocando DNI y contraseña creadas

- Una vez dentro de portal habilitado, verifica tus datos generales y completa información de contacto.

- Como sugerencia, ten en cuenta que no es necesario colocar la dirección del DNI, sino la que sea tu actual residencia, ya que según esta se te asignarán las opciones donde rendirás el ENP.

3- Verifica los datos de tus padres

- Si eres menor de edad, registra al adulto que te representará durante el proceso de inscripción.

4- Completa información requerida

- Valida los datos de tu educación básica y excelencia académica.

- Elige la modalidad a la que calificas, completa las preguntas de autoidentificación y responde la encuesta de Beca 18.

- Verifica si cumples alguna condición priorizable y carga los documentos obligatorios.

5- Valida firma electrónica

- Revisa los documentos y la declaración jurada contenida en la ficha de inscripción al ENP.

- Seguidamente, haz clic en “Validar y firmar”, en señal de conformidad.

- A continuación, se te enviará un código de firma electrónica en el correo y número celular registrado (tuyo o del adulto representante si eres menor de edad).

- Finalmente, ingresa el código y dale clic en “aceptar”.

Con respecto a nueva edición de Beca 18 promovida por el Pronabec, resulta importante destacar que según cronograma, las inscripciones culminan a las 11.59 p.m. del 5 de octubre, y luego el 4 de noviembre estará haciéndose pública la lista de aptos para rendir el ENP programado para el domingo 16 del mismo mes.

Si te interesa participar en dicho concurso público de Gobierno, y practicar entorno a las 30 preguntas formuladas sobre competencias matemáticas e igualmente competencia lectora, accede a este link oficial, y revisa cada contenido compartido donde además encontrarás información referente al libro “Prepárate” que desde ya tienes la chance de descargar gratuitamente.

ESTAS SON LAS 10 MODALIDADES DE POSTULACIÓN HABILITADAS POR EL PRONABEC PARA BECA 18 - 2026

Ordinaria

- Dirigido a quienes acrediten la condición de pobreza y pobreza extrema.

Vraem

- Dirigido a los estudiantes en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro.

Huallaga

- Dirigido a los estudiantes de dicha zona.

Protección

- Dirigido para quienes durante su adolescencia estuvieron con protección estatal.

Fuerzas Armadas

- Dirigido para los licenciados del Servicio Militar Voluntario.

Repared

- Dirigido para las víctimas o familiares directos de la violencia ocurrida en el país entre 1980 y 2000.

El Pronabec lanza nuevo cronograma para la inscripción al ENP de Beca 18 que culminará en 2026, y ofrece hasta 10 modalidades de postulación. (Fuente: Pronabec)

Educación Intercultural Bilingüe (EIB)

- Dirigido para quienes dominan una lengua nativa y desean estudiar la carrera en EIB.

Comunidades Nativas Amazónicas

Poblaciones Afroperuanas

Hijos de Docentes

- Dirigido a los hijos de los maestros de la Carrera Pública Magisterial (CPM).

LOS BENEFICIOS INTEGRALES PARA BECARIOS CON COSTOS ACADÉMICOS Y NO ACADÉMICOS