Anualmente, las grandes oportunidades dirigidas a jóvenes del país traen consigo beneficios otorgados por parte del Estado peruano, siendo Beca 18 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación (Minedu), aquella iniciativa cuyo cronograma 2026 ya figura habilitado mediante la publicación de bases para la inscripción al Examen Nacional de Preselección (ENP). En ese sentido, y hasta fecha puntual del presente año, las personas interesadas y que cumplan con ciertos requisitos, pueden participar en proceso de inscripción a partir del cual quedan facultadas para lograr seguir una carrera profesional con todos los gastos cubiertos.

ESTOS SON LOS REQUISITOS Y PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA PARTICIPAR EN CONCURSO DE BECA 18 - 2026, SEGÚN PRONABEC

Arranca oficialmente un nuevo concurso donde miles de estudiantes del último año o egresados de la educación secundaria de alto rendimiento académico, buscarán obtener una de las Beca 18 2026 ofrecidas por parte del Pronabec, y tras rendir el ENP.

Para esta oportunidad, el proceso revela la incorporación de más modalidades de postulación a fin de poder alcanzar a beneficiar a una mayor cantidad de jóvenes talentos cuya condición de vulnerabilidad o situación especial, muchas veces les impide cumplir con ciertas condiciones para terminar estudiando la carrera profesional de sus sueños en universidades, institutos o escuelas superiores públicas o privadas del país sin costo alguno.

El 8 de setiembre, según cronograma, finalmente han quedado habilitadas las inscripciones para participar en Beca 18 2026, y los jóvenes con las características descritas líneas arriba, ya pueden llevar a cabo el siguiente paso a paso que comparte Pronabec de manera oficial:

1- Ingresa a esta plataforma y crea tu cuenta

- Una vez dentro de página, dale clic a “Módulo de Inscripción” y luego a “Ingresa aquí”.

- Posteriormente, registra datos tales como DNI y dígito verificador, nombres, apellidos, fecha de nacimiento y ubigeo de nacimiento.

- Seguidamente, ingresa tu correo electrónico personal, crea una contraseña y confírmala.

- Finalmente, se te enviará un mensaje al correo registrado a fin de verificar tu cuenta de acceso, y desde donde debes darle clic a la opción “Activar cuenta”.

2- Ingresa a tu cuenta colocando DNI y contraseña creadas

- Una vez dentro de portal habilitado, verifica tus datos generales y completa información de contacto.

- Como sugerencia, ten en cuenta que no es necesario colocar la dirección del DNI, sino la que sea tu actual residencia, ya que según esta se te asignarán las opciones donde rendirás el ENP.

3- Verifica los datos de tus padres

- Si eres menor de edad, registra al adulto que te representará durante el proceso de inscripción.

4- Completa información requerida

- Valida los datos de tu educación básica y excelencia académica.

- Elige la modalidad a la que calificas, completa las preguntas de autoidentificación y responde la encuesta de Beca 18.

- Verifica si cumples alguna condición priorizable y carga los documentos obligatorios.

5- Valida firma electrónica

- Revisa los documentos y la declaración jurada contenida en la ficha de inscripción al ENP.

- Seguidamente, haz clic en “Validar y firmar”, en señal de conformidad.

- A continuación, se te enviará un código de firma electrónica en el correo y número celular registrado (tuyo o del adulto representante si eres menor de edad).

- Finalmente, ingresa el código y dale clic en “Aceptar”.

Con respecto a nueva edición de Beca 18 promovida por el Pronabec, resulta importante destacar que según cronograma, las inscripciones culminan a las 11.59 p.m. del 5 de octubre, y luego el 4 de noviembre estará haciéndose pública la lista de aptos para rendir el ENP programado para el domingo 16 del mismo mes.

A propósito de las bases contempladas para la realización de esta Convocatoria 2026, resulta importante compartirte los siguientes requisitos que debes cumplir y considerar previo a tu postulación virtual y gratuita:

Tener nacionalidad peruana .

. Tener menos de 22 años de edad para las modalidades Ordinaria, Protección, Huallaga, Vraem e Hijos de Docentes, y hasta 30 años para modalidad Fuerzas Armadas (No hay límite de edad para las modalidades Repared, CNA, PA y EIB, así como para las personas con discapacidad) .

. Estar cursando el último grado o haber culminado la secundaria de la Educación Básica Regular, Alternativa o Especial (Los estudios deben ser reconocidos por el Minedu) .

. Para la modalidad Ordinaria se debe haber egresado como máximo en los 3 años anteriores al año de la publicación de la norma técnica (entre 2022 y 2024), y con excepción de las personas que acrediten discapacidad .

. Acreditar buen o alto rendimiento académico en los dos últimos grados concluidos de la secundaria, según las siguientes modalidades:

- Ordinaria, Huallaga, Vraem e Hijos de Docentes, TERCIO SUPERIOR

- EIB, Protección, CNA, PA y FF.AA., MEDIO SUPERIOR

- Repared, Nota mínima de 12

Acreditar condición de vulnerabilidad o situación especial de acuerdo a cada modalidad .

. Presentar las declaraciones juradas y formatos generados por el Módulo de Inscripción.

LAS 10 MODALIDADES DE POSTULACIÓN QUE HABILITA EL PRONABEC DEL MINEDU PARA BECA 18 - 2026

Ordinaria

- Dirigido a quienes acrediten la condición de pobreza y pobreza extrema.

Vraem

- Dirigido a los estudiantes en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro.

Huallaga

- Dirigido a los estudiantes de dicha zona.

Protección

- Dirigido para quienes durante su adolescencia estuvieron con protección estatal.

Fuerzas Armadas

- Dirigido para los licenciados del Servicio Militar Voluntario.

Repared

- Dirigido para las víctimas o familiares directos de la violencia ocurrida en el país entre 1980 y 2000.

El Pronabec lanza nuevo cronograma para la inscripción al ENP de Beca 18 que culminará en 2026, y ofrece hasta 10 modalidades de postulación. (Fuente: Pronabec)

Educación Intercultural Bilingüe (EIB)

- Dirigido para quienes dominan una lengua nativa y desean estudiar la carrera en EIB.

Comunidades Nativas Amazónicas

Poblaciones Afroperuanas

Hijos de Docentes

- Dirigido a los hijos de los maestros de la Carrera Pública Magisterial (CPM).

ESTA ES LA INSPIRADORA HISTORIA DE JOEL LAYME, EL LAVADOR DE AUTOS CONVERTIDO EN INGENIERO ELECTRÓNICO GRACIAS A BECA 18

Desde hace 13 años es que Beca 18 del Pronabec, subvenciona las carreras universitarias de miles de jóvenes, y uno de sus casos de éxito hoy tiene que ver con la vida de Joel Layme.

Según lo comparte la propia entidad de Gobierno, corría el año 2007 cuando mientras su madre vendía anticuchos, este joven arequipeño “lavaba autos en un parque de diversiones”, y sin perder las esperanzas de poder progresar, continuaría sus estudios en la Institución Educativa (IE) Inmaculada Concepción.

Hoy Joel Layme puede revelar que gracias al apoyo de sus profesores, terminaría participando de un Beca 18 que finalmente le permitió acceder a la carrera de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones ofrecida por la Universidad Católica San Pablo.

“Me encuentro desarrollando proyectos de innovación aplicados a la minería e investigaciones afines a la robótica y la salud, impresión de soluciones simples en 3D para cambiar ciertas partes de dispositivos, lo que está relacionado a mi línea de carrera y mi trayectoria extracurricular”, cuenta para Pronabec, mientras recuerda a la vez todo lo que tuvo que experimentar previamente para alcanzar sus sueños.

Así como Joel Layme, tú también puedes convertirte en becario del Estado, y esto gracias a convocatoria 2026 que ya figura lanzada y mediante la cual debes rendir primero el ENP como filtro.