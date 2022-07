Hay enemistades que pueden durar años. Esta no es ajena a los actores más populares de la industria del cine, y a veces se convierten en mitos y leyendas viejas de las que poco se conoce o sabe. Una de estas difíciles relaciones es la enemistad entre Richard Gere y Sylvester Stallone. ¿Por qué no se llevan bien dentro y fuera del set de grabación? En esta nota te lo contamos.

QUIÉN ES RICHARD GERE

Richard Gere es un actor y activista estadounidense de 72 años que ha sido galardonado con un premio Globo de Oro. Tiene una amplia trayectoria profesional iniciada desde 1970, interpretando a Tony Lopanto en Looking for Mr. Goodbar y como Bill en Days of Heaven.

Richard Gere llegó a la fama por su papel en la película American Gigolo (1980), que lo estableció como un símbolo sexual, curiosamente dos películas que iba a protagonizar en un inicio el famoso actor John Travolta, pero que acabó por rechazar.

Su consagración como actor con sesgo comercial se debió a Pretty Woman, filme que catapultó a Julia Roberts a la fama. Recientemente a Richard Gere se le conoce por protagonizar la película ‘Siempre a tu lado’, que narra la triste historia de un perro.

QUIÉN ES SYLVESTER STALLONE

Sylvester Stallone es un actor, guionista, productor y director de cine estadounidense de origen italiano de 76 años que saltó a la fama por personajes icónicos de la historia del cine como Rocky Balboa o John Rambo.

Las películas que llevaron a la fama a Sylvester Stallone le valieron tres nominaciones al premio Óscar, en la categoría de mejor actor, mejor película y mejor guion.

En 2016, Sylvester Stallone ganó el Globo de Oro como mejor actor de reparto por el papel de Rocky Balboa en el spin-off de la saga, Creed (2015), además de ser nominado al Óscar en la misma categoría.

CÓMO SE ORIGINÓ LA PELEA ENTRE RICHARD GERE Y SYLVESTER STALLONE

Según el medio Terra de México, estos dos reconocidos actores no se llevan bien desde hace varios años. En 1974, Richard Gere recibió la propuesta de participar en el elenco de “The Lords of Flatbush”, un film sobre las vivencias de un grupo de jóvenes con pasión por las motos de la década del 50. En el elenco se encontraban actores con prometedoras carreras como Sylvester Stallone, Henry Winkler y Paul Mace.

Sylvester Stallone cuenta que desde la primera vez que vio a Richard Gere sintió una “aversión inmediata” hacia él.

“Se pavoneaba con su chaqueta de motociclista como si fuera el más malo de la mesa. Un día, durante una sesión de improvisación, me agarró (estábamos simulando una escena de pelea) y se le fue un poco de las manos. Le dije amablemente que se calmase, pero estaba totalmente metido en el personaje y era imposible tratar con él”, expresó el actor de Rambo.

Para ese entonces, Sylvester Stallone no gozaba de la popularidad que tenía por sus papeles de Rambo o Rocky, por lo que tuvo que intentar mantener una buena relación con él dentro del set.

Pero esta no sería la única vez en la que ambos actores se pelearon. En otra ocasión, según cuenta Sylvester Stallone, él se encontraba comiendo en el asiento trasero de un Toyota, durante un ensayo en Coney Island, cuando de repente lo acompañó Richard Gere con un pollo lleno de mostaza y grasa.

“Le dije ‘Eso va a gotear por todo el coche’. Él me respondió ‘No te preocupes’, y yo le contesté ‘Si me cae en los pantalones, te vas a enterar’. Entonces le dio un mordisco al pollo y un pequeño río de mostaza grasienta me cayó en el muslo. Le di un codazo en la cabeza y básicamente lo eché del auto, empujándolo”, sentenció Stallone.

El desenlace de ese impase terminó con el despido de Richard Gere de la producción de esa cinta. El hecho pudo quedar ahí, pero hubo otra ocasión, según contó Elton John, en una fiesta ofrecida por él, en la que ambos actores coincidieron; y en la que también se encontraba Lady Di.

“Diana y Richard terminaron sentados frente a la chimenea, manteniendo una íntima conversación. Mientras el resto de nosotros estábamos lejos, no pude evitar notar una atmósfera extraña en la habitación. A juzgar por el tipo de miradas que compartieron, la amistad floreciente no le estaba cayendo bien a Sylvester Stallone. Resultó que, tras ello, se descubrió a Stallone y Gere en el corredor, enfrentándose el uno contra el otro, aparentemente a punto de resolver sus diferencias sobre la princesa, con una pelea a puñetazos”, relata el músico en su biografía.

“Se las arregló para calmar las cosas, fingiendo que no se había dado cuenta de lo que estaba pasando: ‘¡Hola, chicos! ¡Hora de cenar!’, dijo, pero claramente seguían enojados”, afirmó John sobre el enfrentamiento entre Sylvester Stallone y Richard Gere que afortunadamente no pasó a mayores.