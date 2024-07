El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha puesto a disposición de la ciudadanía una plataforma llamada Sistema de Licencias de Conducir por Puntos (SLCP), en la cual se acumula puntos en contra del récord del conductor ya sea por las infracciones que haya cometido. Incluso, cada falta almacena una cantidad determinada de puntos negativos y se puede clasificar en tres categorías dependiendo los atropellos. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO ACTÚA EL SISTEMA DE LICENCIAS DE CONDUCIR POR PUNTOS?

A continuación, te presentamos los puntos negativos que podría acumular cada conductor en caso que se cometa una infracción:

Faltas leves: acumulan entre 5 y 20 puntos firmes en contra.

acumulan entre 5 y 20 puntos firmes en contra. Infracciones graves : acarrean de 20 a 50 puntos firmes negativos.

: acarrean de 20 a 50 puntos firmes negativos. Infracciones muy graves: suman entre 50 y 100 puntos firmes en contra.

¿CUÁNTOS PUNTOS TENGO EN MI LICENCIA DE CONDUCIR?

Si alguien acumula 100 puntos firmes por primera vez, se le suspenderá la licencia por seis meses.

Si vuelve a sumar 100 puntos por segunda vez, se le sancionará por un año.

Si por tercera vez reúne 100 puntos, le corresponde la cancelación del brevete y su inhabilitación definitiva.

Es importante mencionar que, el puntaje que se obtuvo a causa de una infracción en estado firme contará con una duración de dos años, por lo que cuando pase dicho periodo, los puntos se eliminan automáticamente. Por otro lado, si en 2 años no has cometido ninguna infracción, te brindarán 20 puntos de bonificación y durará dos años, teniendo en cuenta que no es acumulable.

¿QUÉ SUCEDE SI NO MUESTRO LA LICENCIA DE CONDUCIR ELECTRÓNICA EN UNA INTERVENCIÓN POLICIAL?

El MTC cambió el contenido de la infracción G58 mediante el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, es decir, que ahora al no contar con tu brevete electrónico ya sea porque el móvil se descargó o simplemente olvidaste traerlo cuando haya una intervención policial no se te pondrá una sanción ya que solo aplica para la versión física.

Sin embargo, es necesario que presentes el DNI para que las autoridades fiscalizadoras validen tu licencia digital a través del Sistema Nacional de Conductores (SNC). Ahora si no cuentas con el brevete físico y mucho menos la electrónica se te pondrá una multa de S/ 396, la detención del auto y 20 puntos en contra de tu récord de conductor según lo establecido por la infracción G58.

¿CUÁL ES LA EDAD LÍMITE PARA TRAMITAR UNA LICENCIA DE CONDUCIR?

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por medio del Decreto Supremo N.º 007-2016-MTC, señala que las personas en el país cuentan con el derecho de tener una licencia de conducir con el objetivo que les permita manejar automóviles, autobuses y camiones, con una edad límite de 80 años. Mientras que si desean renovar, el actual reglamento indica que los brevetes de clase A y las profesionales tendrán una duración de validez de doce meses para los choferes que estén en la edad de 70 a 76 años.

¿A QUÉ EDAD SE PUEDE OBTENER UNA LICENCIA DE CONDUCIR?

Según los artículos 42 y 46 del Código Civil, aquellos ciudadanos que quieran sacar su licencia de conducir clase “A” categoría I, la edad mínima es de 16 años siempre y cuando estén en la capacidad de sus derechos civiles, por lo que se le brindará una vigencia de 10 años en caso no tenga sanción o infracciones leves. A continuación, te presentamos los requisitos para obtener este indispensable documento compartido por la página del MTC:

Entregar el formulario con carácter de declaración jurada, admitida por la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT) por medio de la Resolución Directoral, en el que se consignen los datos personales del solicitante, debidamente llenado y suscrito.

Presentar declaración jurada de no estar privado por resolución judicial firme con calidad de cosa juzgada del derecho a conducir vehículos del transporte terrestre.

Certificado de salud para licencias de conducir, expedido y registrado en el Sistema Nacional de Conductores.

Haber aprobado el examen de conocimientos, previamente registrada en el Sistema Nacional de Conductores.

Aprobación del examen de habilidades en la conducción para la categoría, previamente registrada en el Sistema Nacional de Conductores.

Tener que pagar por derecho de tramitación.