Durante los meses de calor, las pulgas y garrapatas encuentran el escenario perfecto para multiplicarse. Las altas temperaturas y la humedad favorecen su desarrollo, no solo en las mascotas, sino en distintos espacios del hogar como alfombras, tapicerías, rendijas o las camas de nuestros perros.

Por eso, además de mantener a nuestras mascotas protegidas con antiparasitarios externos, es clave prestar atención al entorno. “Solo entre el 1% y el 5% de la población total de pulgas están en las mascotas, el 95% restante se encuentra en el ambiente en estadios inmaduros”, asegura el médico veterinario César Harada, médico veterinario especialista de Proteggo, fórmula antiparasitaria externa para mascotas.

En este sentido, el experto brinda cinco recomendaciones para prevenir el riesgo de infestaciones durante el verano:

Mantener una rutina de limpieza profunda -especialmente, en los espacios donde la mascota pasa más tiempo-. El aspirado frecuente de pisos y muebles elimina hasta el 63% de las pupas. Lavar regularmente mantas y camas de nuestras mascotas a altas temperaturas (al menos, 60°C). Reducir el polvo y la humedad dentro del hogar. Cuidar los espacios exteriores, manteniendo la hierba del jardín corta y retirando restos vegetales, ya que pueden funcionar como refugio para parásitos. Desparasitar a todas las mascotas del hogar, con el fin de evitar las reinfestaciones y el desarrollo de resistencia en el control de pulgas y garrapatas.

“Nuestras fórmulas antiparasitarias tienen efecto sobre pulgas, garrapatas, ácaros de la piel y del oído, piojos, chinches y flebótomos. Pueden ser usadas en perros de todas las tallas, cachorros desde las ocho semanas, hembras gestantes o en lactancia e, incluso, en perros portadores de la mutación del gen MDR1 (como los Collie), debido a su amplio margen de seguridad. Además, su presentación en tableta blanda masticable, con sabor natural a hígado de cerdo, asegura una mejor aceptación de nuestras mascotas”, dice.

¿Bañar a mi mascota combatirá los parásitos?

Si bien es habitual que los dueños quieran bañar con mayor frecuencia a sus mascotas en verano, esta práctica no asegura que se combatan los parásitos externos. Por el contrario, alterará la barrera cutánea del perro, incrementando el riesgo de infecciones, irritación y resequedad.

“Lo recomendable es realizar baños cada tres a cuatro semanas, incluso en temporada de calor, siempre utilizando productos específicos para la piel de nuestros perros. Existen excepciones justificadas, como enfermedades dermatológicas, o perros que nadan frecuentemente o viven en zonas muy cálidas”, advierte.

¿Qué hago si mi perro tiene pulgas o garrapatas?

Ante la presencia de estos parásitos, se debe acudir oportunamente al médico veterinario para que evalúe posibles complicaciones y determine el antiparasitario adecuado. Además, se deberá realizar una limpieza exhaustiva del ambiente al cual el perro estuvo expuesto.

“Uno de los descuidos que cometen los dueños es la falta de regularidad o la suspensión en la aplicación de los productos antiparasitarios. Mantener un plan de prevención continuo es clave para evitar que las infestaciones reaparezcan”, indica el especialista de Proteggo.

Otros errores comunes incluyen dividir tabletas antiparasitarias masticables entre varias mascotas, emplear remedios caseros sin respaldo veterinario o aplicar productos en especies no destinadas (como pipetas para gato en perros).