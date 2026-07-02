Con el objetivo de promover la tenencia responsable de mascotas y contribuir a la reducción de la sobrepoblación animal, la Fundación Huellas Perú y la Municipalidad de Surco realizarán la quinta edición de la Caminata Solidaria Huellas 4K, evento que este año busca alcanzar la meta de 1000 esterilizaciones para perros y gatos en situación de abandono.

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La actividad se desarrollará el domingo 12 de julio, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en el parque La Floresta, ubicado en la cuadra 5 de la avenida Primavera, en Surco. El ingreso será libre para todos los asistentes.

Frank Marcelo, presidente de Fundación Huellas Perú, explicó que esta iniciativa busca generar un impacto directo en la reducción de los índices de abandono y maltrato animal en el país. “Cada persona que participe en la caminata y adquiera su kit deportivo estará contribuyendo directamente con una esterilización para un perro o gato callejero”, señaló.

Asimismo, indicó que las esterilizaciones se realizarán posteriormente de manera progresiva, a través de jornadas mensuales que permitirán concretar aproximadamente 100 cirugías por 30 días durante diez meses.

La jornada contará con diversas actividades orientadas al bienestar animal y la integración familiar. Entre ellas destacan exhibiciones de agility, servicios veterinarios gratuitos, vacunación antirrábica, desparasitación interna, aplicación de vitaminas para mascotas, concursos, activaciones de marcas y sorteos durante toda la programación.

Uno de los principales atractivos será el sorteo de una moto eléctrica entre las personas que adquieran el kit oficial del evento. Además, reconocidas marcas del sector, como Brit, Nutram, Bravery, Biomon y Betinex, participarán con activaciones y entrega de premios para los asistentes.

La caminata principal se iniciará a las 10:30 a.m. y contará con la participación de influencers, artistas y figuras públicas comprometidas con la protección animal.

Desde la organización destacaron que el evento busca también generar conciencia sobre la importancia de la esterilización como herramienta fundamental para prevenir la sobrepoblación de animales sin hogar.

“Deseamos ser la voz de los animales más vulnerables y construir juntos un mundo más compasivo para ellos”, expresó Marcelo.

Los organizadores esperan superar la convocatoria de la edición anterior, que reunió a más de mil asistentes, y alcanzar este año la participación de aproximadamente 1500 personas. Las personas interesadas en adquirir el kit oficial pueden hacerlo a través de las redes sociales de Fundación Huellas Perú y del evento “Caminata Huellas Perú 2026” en Facebook.

Asimismo, se recomendó a quienes asistan con sus mascotas llevarlas con correa, utilizar bozal en caso de razas potencialmente peligrosas y portar bolsas para recoger desechos. También se recordó que no estará permitido el ingreso de perros sin correa.

Para más información, los interesados pueden ingresar al Instagram @huellasperu y a la cuenta de Facebook Caminata Huellas Perú 2026.