Caminata Solidaria Huellas 4K busca alcanzar 1000 esterilizaciones para perros y gatos en situación de abandono.
Caminata Solidaria Huellas 4K busca alcanzar 1000 esterilizaciones para perros y gatos en situación de abandono.
Por Redacción EC

Con el objetivo de promover la tenencia responsable de mascotas y contribuir a la reducción de la sobrepoblación animal, la Fundación Huellas Perú y la Municipalidad de Surco realizarán la quinta edición de la Caminata Solidaria Huellas 4K, evento que este año busca alcanzar la meta de 1000 esterilizaciones para perros y gatos en situación de abandono.

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