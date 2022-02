Una de las mayores plataformas de contenido anime del mundo, Crunchyroll, anunció su llegada a la consola Nintendo Switch, dónde podrás seguir viendo tus series favoritas o comenzar muchas otras.

La aplicación ya se encuentra habilitada para descargar en la Nintendo eShop de forma gratuita y requiere al menos 110 MB de almacenamiento.

Asimismo, Crunchyroll es compatible con tres modos de juego de Nintendo Switch: con el modo dock para verlo en nuestra televisión, con el modo portátil para verlo en tus manos o con el modo tabletop para verlo como si fuese un pequeño televisor.

También permite el uso del mando pro y la descarga de contenido para verlo en modo offline. Desde Crunchyroll aseguran que necesitarás “una buena Micro SD” si quieres almacenar capítulos sin conexión a internet.

Una de las características positivas de Crunchyroll es que puede ver de forma gratuita series anime como One Piece, Naruto Shippuden, Hunter x Hunter, JoJo’s Bizarre Adventure o novedades de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, My Hero Academia, entre otros.

No obstante, cualquier anime que escojas, tendrás que ver publicidad, lo que puede llegar a ser fastidioso. Por ello existen planes premium que te ayudan a tener una mejor experiencia.

Si aún no tienes una cuenta en la plataforma, tienes la oportunidad de tener una prueba gratuita de 14 días a la suscripción Premium.

Planes de suscripción en Crunchyroll

Fan | 19 soles al mes

Sin anuncios.

Acceso ilimitado a la biblioteca de Crunchyroll.

Nuevos episodios una hora después de Japón.

Disponible en 1 dispositivo a la vez.

Mega Fan | 21 soles al mes

Sin anuncios.

Acceso ilimitado a la biblioteca de Crunchyroll.

Nuevos episodios una hora después de Japón.

Disponible en 4 dispositivo a la vez.

Visionado sin conexión

Mega Fan (12 meses) | 225 soles al año

Sin anuncios.

Acceso ilimitado a la biblioteca de Crunchyroll.

Nuevos episodios una hora después de Japón.

Disponible en 4 dispositivo a la vez.

Visionado sin conexión.

16% de descuento sobre el plan mensual (cargo cada 12 meses)

¿Cómo descargar Crunchyroll en Nintendo Switch?

La descarga es absolutamente sencilla. Lo único que debes hacer es ir a la eShop, buscar el nombre y lo encontrarás. Incluso para facilitarte la búsqueda, te dejamos el enlace de descarga .

Fuente: Crunchyroll

