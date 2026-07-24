Con la llegada del feriado largo por Fiestas Patrias, muchas familias aprovechan los días libres para organizar reuniones, preparar almuerzos especiales o realizar las compras pendientes. En ese contexto, una de las principales dudas de los consumidores es si los supermercados atenderán con normalidad durante el 29 de julio, una fecha en la que la demanda suele incrementarse por las celebraciones.

Para evitar inconvenientes de último momento, las principales cadenas de supermercados ya definieron sus horarios de atención para esta jornada festiva. La buena noticia es que la mayoría mantendrá sus operaciones habituales, por lo que los clientes podrán adquirir alimentos, bebidas y otros productos sin mayores restricciones. A continuación, revisa cómo será la atención en los principales establecimientos del país.

¿CUÁLES SON LOS HORARIOS DE LOS SUPERMERCADOS ESTE 29 DE JULIO?

Durante este feriado por Fiestas Patrias, las principales cadenas de supermercados en el Perú mantendrán sus horarios regulares. A continuación, los detalles por establecimiento:

Plaza Vea: atenderá al público desde las 08:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., sin cambios en sus horarios de atención.

atenderá al público desde las 08:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., sin cambios en sus horarios de atención. Tottus: funcionará como de costumbre, con un horario continuo desde las 08:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en todas sus tiendas.

funcionará como de costumbre, con un horario continuo desde las 08:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en todas sus tiendas. Metro: abrirá sus locales desde las 08:00 a.m. y permanecerá operativo hasta las 11:00 p.m., manteniendo su rutina habitual.

abrirá sus locales desde las 08:00 a.m. y permanecerá operativo hasta las 11:00 p.m., manteniendo su rutina habitual. Vivanda: seguirá su horario estándar de 08:00 a.m. a 11:00 p.m., sin alteraciones durante el feriado.

seguirá su horario estándar de 08:00 a.m. a 11:00 p.m., sin alteraciones durante el feriado. Makro: sus tiendas mayoristas estarán disponibles desde las 07:30 a.m. hasta las 10:00 p.m., como en cualquier día normal.

Foto: Composición GEC

Se recomienda verificar las redes sociales o páginas web oficiales de cada cadena, ya que podrían comunicarse ajustes de último momento en caso de alguna variación local.

FRASES POR FIESTAS PATRIAS 2026

“Querido Perú ¡Eres tú la razón de mi felicidad! Rojo y blanco es mi color favorito… ¡Felices Fiestas Patrias!”

“Feliz 28 de Julio a todos mis compatriotas, hoy más que nunca, arriba Perú”.

“En esta fecha especial, recordamos nuestros valores y tradiciones”

“Porque la belleza de sus playas, sus montañas y sus bosques son únicas en el mundo. Este 28 de julio digamos en voz alta arriba Perú”.

“Pase lo que pase, te amaré por siempre, mi bello Perú; pues en tus tierras nací y fundé mis raíces. ¡Feliz 28 de julio, amigos! Sintámonos siempre orgullosos, de haber nacido en esta bella patria”.

“Perú, un hermoso país y cuna de grandes hombres, un abrazo a todos mis compatriotas en estas Fiestas Patrias”.

“Celebramos un año más de nuestra independencia con un abrazo fraternal entre todos los peruanos, feliz 28 de julio a todos”.

“Tengo el orgullo de ser peruano ¡y soy feliz!”

“Como no te voy a querer si eres mi Perú querido”.

“Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú”.

“Mi corazón está pintado de rojo y blanco porque mi patria es el Perú”.

“No importa si estás lejos del Perú, el Perú nunca estará lejos de ti”.

“Mi corazón está pintado de rojo y blanco porque mi patria es el Perú. ¡Felices Fiestas Patrias amigos!”

“Estoy lejos, pero al único que extraño todos los días es a ti … mi querido Perú ¡Feliz 28 a todos!”

“Sigue tus metas, sueños, el camino bueno y nunca el malo y así serás un peruano muy importante en la vida ¡Feliz 28!”

“Abrazos patrióticos para todos en estas Fiestas Patrias”

“¡Felices Fiestas Patrias! Celebremos juntos el amor por Perú”

“Desde el corazón, envío mis mejores deseos a todos mis seres queridos en estas Fiestas Patrias. ¡Que la bandera roja y blanca siempre nos inspire!”

“Hoy, más que nunca, recordemos a nuestros héroes y luchadores que nos dieron la libertad que disfrutamos hoy. ¡Viva el Perú!”

“En cada rincón de nuestra nación, celebremos con orgullo nuestra identidad y diversidad. ¡Viva el Perú!”

“¡Felices Fiestas Patrias! Que esta celebración nos llene de esperanza y fortalezca nuestros lazos como familia y amigos.”

MENSAJES PARA COMPARTIR EN FIESTAS PATRIAS

“En estas Fiestas Patrias demostremos nuestro amor por el Perú, trabajemos arduamente para hacer de esta una gran nación, Feliz 28 de julio”.

“Demos el mayor de nuestros esfuerzos para lograr que nuestro país salga adelante y que poco a poco conozcamos el progreso que será para beneficio de nuestras queridas familias. ¡Feliz 28 de julio!”

“Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Este 28 de julio deseo que pases una excelente jornada en compañía de toda tu familia. Tengan siempre presente que el amor por nuestra patria está por encima de cualquier diferencia”.

“La población completa del Perú tiene que sentir qué fortuna maravillosa es haber nacido en un país tan maravilloso, felices Fiestas Patrias para todos los peruanos en este próximo 28 de julio”.

“Les deseo Felices Fiestas Patrias a mis compatriotas peruanos y también a los que quieren a mi Perú”.

“Sintámonos bendecidos por haber nacido en un país rico, por donde se lo mire. Así no olvidamos que el progreso del mismo comienza con pequeños actos, los cuales dependen solo de nosotros. ¡Feliz 28 de julio!”.

“Estimados compatriotas: les hago llegar mi afectuoso saludo en esta especial fecha en la que celebramos el aniversario 201 de nuestra Independencia. Celebremos y sintámonos orgullosos de haber nacido en esta hermosa tierra del Sol”.