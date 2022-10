Una de las festividades más importantes del mes de octubre en Lima, y por qué no decirlo, en todo el Perú, es en la que se conmemora al Señor de los Milagros, una figura a la que millones de personas le rinden gran homenaje y por la que se realiza una increíble procesión llena de oraciones, cánticos y muchas historias que el santo peruano ha logrado realizar pese a cualquier tipo de adversidad.

Es por ello que en esta nota te contaremos cuál es la oración de consagración al Señor de los Milagros, además de otra información relevante sobre el santo al que también le llaman Cristo Moreno.

CUÁL ES LA ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN AL SEÑOR DE LOS MILAGROS

La tradicional oración de consagración al Señor de los Milagros es corta y puedes utilizarla para sentirte más cerca del santo peruano al que millones le rinden homenaje este mes.

Esta es la oración de consagración al Señor de los Milagros:

Señor de los Milagros, porque te amo, he venido a visitarte para alabarte, bendecirte, y darte gracias por tantos favores que me has concedido.

Señor de los Milagros, porque te amo, me arrepiento de los pecados que he cometido. Te prometo comenzar desde hoy una vida nueva.

Señor de los Milagros, porque te amo, quiero verte presente en mis hermanos.

Señor de los Milagros, porque te amo, he venido a suplicarte como el leproso del evangelio: Señor, si quieres, puedes curarme. Perdona mis pecados y cura las enfermedades que me hacen sufrir.

Señor de los Milagros, porque te amo, me consagro a tu servicio con mi familia, mis seres queridos, mis trabajos, estudios, problemas y alegrías.

Señor de los Milagros, porque te amo, quiero vivir contigo durante la vida para vivir contigo en el cielo.

Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu divino Hijo. Amén.

QUÉ ES LA PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS

La festividad del Señor de los Milagros es la principal celebración católica en el Perú y una de las procesiones más grandes del mundo.

Por lo general, el Señor de los Milagros sale en procesión el primer sábado de octubre desde el monasterio de Las Nazarenas hacia la catedral de Lima, y regresa a su lugar de origen al día siguiente. Recorre distintas calles de Lima en octubre.

La procesión del Señor de los Milagros es una de las principales actividades culturales que se realiza en octubre en la capital limeña. Su veneración y culto cautiva a millones de turistas quienes visitan el centro histórico de Lima y ven la majestuosidad de la figura más icónica del Perú, símbolo de toda una religión en el país.

QUÉ ES EL SEÑOR DE LOS MILAGROS

El Señor de Pachacamilla, más comúnmente llamado Señor de los Milagros, es una imagen de Jesucristo originalmente pintada en una pared de adobe, ubicada tras el Altar Mayor del santuario de Las Nazarenas ubicado en la región Lima, en Perú y venerada en la capital y diversas partes del mundo.

La imagen del Señor de los Milagros fue pintada durante el siglo XVI por un esclavo originario de Angola que fue llevado al Perú llamado Pedro Dalcón o Benito, según el historiador Raúl Porras Barrenechea.

A esta, posteriormente le añadieron las imágenes de Dios Padre, María y María Magdalena. Podría estar relacionado, según explica la historiadora María Rostworowski, con el culto milenario al dios Pachacamac, tan solo por haber sido pintado en el Barrio de Pachacamilla en el centro de Lima.