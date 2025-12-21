3 recetas con tradición que no deben faltar en las celebraciones por Navidad | Composición EC: ABC / BBC / Bon Viveur
Redacción EC
Redacción EC

Para los peruanos, la es sinónimo de una mesa llena y un corazón contento, donde el sabor es el protagonista absoluto del reencuentro. Aunque nuestro pavo y el chocolate caliente son intocables, existen joyas de la cocina internacional que encajan perfectamente con nuestra pasión por el buen comer y la tradición.

Los platos que te presentaremos a continuación, no solo ofrecen nuevos sabores, sino que refuerzan el espíritu de abundancia que tanto valoramos en cada hogar. Descubre tres preparaciones legendarias que prometen conquistar tu paladar y el de todos sus invitados.

¿CUÁLES SON LOS PLATOS TRADICIONALES QUE PODRÍAN DESTACAR EN TU MENÚ EN ESTA TEMPORADA?

Gracias a La Vanguardia, te presentamos una selección que recorre Venezuela, el Reino Unido y los Estados Unidos:

1. PAN DE JAMÓN (Venezuela)

Esta pieza de panadería es un símbolo de abundancia que combina notas dulces y saladas en una masa suave.

Ingredientes:

  • Para la base: 500g de harina de fuerza, 250ml de leche, 50g de mantequilla, 50g de azúcar, 25g de levadura fresca, 1 huevo y una pizca de sal.
  • Para el interior: 10 rebanadas de jamón cocido y 10 de beicon, 50g de aceitunas verdes rellenas, 40g de pasas y 35g de mantequilla fundida.

Modo de preparación:

  • Disolver la levadura en la leche y mezclar con la harina, sal, azúcar y mantequilla derretida.
  • Amasar vigorosamente hasta obtener una textura elástica; dejar leudar por 90 minutos en un lugar cálido.
  • Estirar la masa sobre papel vegetal en forma rectangular y barnizar con mantequilla.
  • Distribuir uniformemente el jamón, el tocino, las aceitunas y las pasas (previamente hidratadas).
  • Enrollar con cuidado sellando bien los extremos. Tras un reposo final de 30 minutos, barnizar con huevo batido.
  • Cocinar en horno precalentado a 180°C por un tiempo aproximado de 40 minutos.
Pan de jamón. | Foto: ABC
Pan de jamón. | Foto: ABC

2. CHRISTMAS PUDDING (Reino Unido)

Un postre con carácter, conocido por su densidad y el espectacular ritual del flameado.

Ingredientes:

  • Base sólida: Sobras de bollería (cruasanes o ensaimadas), cereales y trozos de chocolate negro.
  • Mezcla líquida: 4 huevos, 2 yemas, 2 tazas de leche, 5 cucharadas de azúcar moreno, ralladura de cítricos (limón y naranja).
  • Frutos y decoración: Arándanos secos, pasas, frutos secos, merengue (claras y azúcar) y ron para flamear.

Modo de preparación:

  1. Trocear la bollería y reservarla. En un recipiente aparte, batir los huevos con la leche, el azúcar y las ralladuras.
  2. Incorporar los frutos secos, deshidratados, cereales y chocolate a la mezcla líquida.
  3. Preparar un caramelo con azúcar moreno en una sartén y verterlo en un molde de cristal antes de añadir la masa.
  4. Sellar herméticamente con papel aluminio y film; cocinar al baño maría dentro del horno a 150°C durante 90 minutos.
  5. Una vez frío y desmoldado, decorar con picos de merengue y granos de granada.
  6. Calentar el ron, encenderlo y verterlo sobre el postre justo antes de servir.
Christmas pudding. | Foto: BBC
Christmas pudding. | Foto: BBC

3. PAVO HORNEADO (Estados Unidos)

Un banquete de gran formato que destaca por su relleno sabroso y su piel crujiente.

Ingredientes:

  • La pieza: Un pavo entero (4 kg aproximadamente).
  • El relleno: 500g de cerdo picado, 200g de cebolla, 200g de ciruelas pasas, 100g de miga de pan, un poco de leche y Jerez.
  • Líquidos de cocción: Vino blanco, caldo de ave y aceite de oliva.

Modo de preparación:

  1. Asegurarse de que el ave esté limpia y sin vísceras.
  2. Macerar las ciruelas en Jerez y mezclarlas con la miga remojada en leche, la carne de cerdo y la cebolla previamente sofrita.
  3. Introducir esta mezcla en la cavidad del pavo y cerrar la apertura con hilo de cocina.
  4. Llevar al horno a 180°C durante dos horas y media.
  5. Paso crucial: Humedecer la piel cada 20 minutos usando los jugos de la bandeja, el caldo y el vino para evitar que la carne se reseque.
Pavo horneado. | Foto: Bon Viveur
Pavo horneado. | Foto: Bon Viveur

