Para los peruanos, la Navidad es sinónimo de una mesa llena y un corazón contento, donde el sabor es el protagonista absoluto del reencuentro. Aunque nuestro pavo y el chocolate caliente son intocables, existen joyas de la cocina internacional que encajan perfectamente con nuestra pasión por el buen comer y la tradición.

Los platos que te presentaremos a continuación, no solo ofrecen nuevos sabores, sino que refuerzan el espíritu de abundancia que tanto valoramos en cada hogar. Descubre tres preparaciones legendarias que prometen conquistar tu paladar y el de todos sus invitados.

¿CUÁLES SON LOS PLATOS TRADICIONALES QUE PODRÍAN DESTACAR EN TU MENÚ EN ESTA TEMPORADA?

Gracias a La Vanguardia, te presentamos una selección que recorre Venezuela, el Reino Unido y los Estados Unidos:

1. PAN DE JAMÓN (Venezuela)

Esta pieza de panadería es un símbolo de abundancia que combina notas dulces y saladas en una masa suave.

Ingredientes:

Para la base: 500g de harina de fuerza, 250ml de leche, 50g de mantequilla, 50g de azúcar, 25g de levadura fresca, 1 huevo y una pizca de sal.

Para el interior: 10 rebanadas de jamón cocido y 10 de beicon, 50g de aceitunas verdes rellenas, 40g de pasas y 35g de mantequilla fundida.

Modo de preparación:

Disolver la levadura en la leche y mezclar con la harina, sal, azúcar y mantequilla derretida.

Amasar vigorosamente hasta obtener una textura elástica; dejar leudar por 90 minutos en un lugar cálido.

Estirar la masa sobre papel vegetal en forma rectangular y barnizar con mantequilla.

Distribuir uniformemente el jamón, el tocino, las aceitunas y las pasas (previamente hidratadas).

Enrollar con cuidado sellando bien los extremos. Tras un reposo final de 30 minutos, barnizar con huevo batido.

Cocinar en horno precalentado a 180°C por un tiempo aproximado de 40 minutos.

Pan de jamón. | Foto: ABC

2. CHRISTMAS PUDDING (Reino Unido)

Un postre con carácter, conocido por su densidad y el espectacular ritual del flameado.

Ingredientes:

Base sólida: Sobras de bollería (cruasanes o ensaimadas), cereales y trozos de chocolate negro.

Mezcla líquida: 4 huevos, 2 yemas, 2 tazas de leche, 5 cucharadas de azúcar moreno, ralladura de cítricos (limón y naranja).

Frutos y decoración: Arándanos secos, pasas, frutos secos, merengue (claras y azúcar) y ron para flamear.

Modo de preparación:

Trocear la bollería y reservarla. En un recipiente aparte, batir los huevos con la leche, el azúcar y las ralladuras. Incorporar los frutos secos, deshidratados, cereales y chocolate a la mezcla líquida. Preparar un caramelo con azúcar moreno en una sartén y verterlo en un molde de cristal antes de añadir la masa. Sellar herméticamente con papel aluminio y film; cocinar al baño maría dentro del horno a 150°C durante 90 minutos. Una vez frío y desmoldado, decorar con picos de merengue y granos de granada. Calentar el ron, encenderlo y verterlo sobre el postre justo antes de servir.

Christmas pudding. | Foto: BBC

3. PAVO HORNEADO (Estados Unidos)

Un banquete de gran formato que destaca por su relleno sabroso y su piel crujiente.

Ingredientes:

La pieza: Un pavo entero (4 kg aproximadamente).

El relleno: 500g de cerdo picado, 200g de cebolla, 200g de ciruelas pasas, 100g de miga de pan, un poco de leche y Jerez.

Líquidos de cocción: Vino blanco, caldo de ave y aceite de oliva.

Modo de preparación:

Asegurarse de que el ave esté limpia y sin vísceras. Macerar las ciruelas en Jerez y mezclarlas con la miga remojada en leche, la carne de cerdo y la cebolla previamente sofrita. Introducir esta mezcla en la cavidad del pavo y cerrar la apertura con hilo de cocina. Llevar al horno a 180°C durante dos horas y media. Paso crucial: Humedecer la piel cada 20 minutos usando los jugos de la bandeja, el caldo y el vino para evitar que la carne se reseque.

Pavo horneado. | Foto: Bon Viveur

VÍDEO RECOMENDADO: