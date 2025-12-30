A vísperas del Año Nuevo 2026, muchas personas deciden salir de viaje junto a sus seres queridos como parte de una tradición. Por lo general, uno de los destinos preferidos por los peruanos son los balnearios de Paracas o Máncora, donde no solo disfrutan de sus bellos paisajes, sino también de exquisita comida marina. Por su parte, otros optan por recibir el nuevo año en las principales plazas de algunas ciudades, donde predominan los espectáculos artísticos y los fuegos artificiales. Ante esta situación, expertos han recomendado desenchufar los electrodomésticos en casa como parte de una medida para ahorrar energía y evitar gastos innecesarios, que a largo plazo, el principal perjudicado sería el bolsillo de estas personas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ ELECTRODOMÉSTICOS DESENCHUFAR ANTES DE VIAJAR POR AÑO NUEVO?

En el marco de las celebraciones por el Año Nuevo 2026, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España indicó que mantener los principales electrodomésticos desenchufados podría significar un grana ahorro, mientas las personas no se encuentran en casa. Según estudios de la organización, desconectar estos dispositivos durante las vacaciones de fin de año podría generar un ahorro de hasta 20 euros, así como evitar desastres, como cortocircuitos y sobrecalentamientos, conforme comparte Infobae.

Asimismo, la OCU precisa que vaciar, limpiar y desenchufar el refrigerador permitiría ahorrar entre 3,5 y 7 euros mensuales, según el modelo y su capacidad, dejando la puerta abierta. Aunque, si se requiere que se mantenga en funcionamiento se debe elevar la temperatura del termostato con el fin de disminuir el consumo energético. Por último, los microondas y los hornos, aparatos considerados entre los que más energía consumen, deben ser desconectados, según recomendó la organización, para prevenir riesgos eléctricos. Esto puede significar un gran ahorro y mayor seguridad a futuro, permitiendo pasar unas excelentes vacaciones.

¿QUÉ PAÍS CELEBRA AL ÚLTIMO EL AÑO NUEVO 2026?

Como cada año, el honor de ser el primer país en recibir el Año Nuevo 2026 recaerá en Kiribati, una república insular ubicada en el Pacífico central y que opera bajo el huso horario UTC+14. Este país está conformado por 33 atolones de coral e islas que se extienden a lo largo del ecuador y destaca por su belleza natural y sus tradiciones ancestrales. En cuanto a su diferencia horaria con el Perú es de 17 horas. Es decir, cuando en esa nación sean las 12:00 a. m. del 1 de enero de 2026, en el país sudamericano recién serán las 7:00 a. m. del 31 de diciembre de 2025.

Por otro lado, los países que serán los últimos en recibir el nuevo año será la Isla Howland e Isla Baker, pertenecientes a Estados Unidos. Estos archipiélagos que están deshabitados por los seres humanos, ubicadas en el Océano Pacífico, se encuentran en el huso horario más retrasado del planeta. Es decir, tienen una diferencia horaria con Kiribati de 24 horas, lo que equivale a un día. No obstante, en cuanto a zonas habitadas, Samoa Americana (55 mil personas) y Niue (2 mil personas) figuran entre los últimos territorios en dar la bienvenida al Año Nuevo 2026.