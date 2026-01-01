El Año Nuevo está a la vuelta de la esquina y muchas personas ya se preparan para enviar sus mejores deseos a familiares y amigos. Una de las formas más populares de hacerlo es a través de WhatsApp, la plataforma de mensajería más utilizada en el mundo. Para darle un toque divertido y expresivo a tus saludos, los emojis se han convertido en aliados indispensables. A continuación, te presentamos una selección de los mejores emojis que puedes usar para celebrar y compartir alegría en este 2026.

Recuerda tomarte un momento para enviar tus mejores deseos de Año Nuevo a quienes realmente son importantes en tu vida; este gesto demuestra cuánto valoras su presencia. Al escribir tu mensaje, procura que no sea solo palabras: acompáñalo con algunos de los emojis que te sugerimos a continuación para transmitir alegría y buenos deseos de manera más divertida y expresiva.

¿Cuáles son los mejores emojis para compartir por Año Nuevo 2026?

Fuegos Artificiales 🎆

Petardo 🧨

Chispas ✨

Cañón De Confeti 🎉

Bola De Confeti 🎊

Botella Descorchada o champagne 🍾

Copas Brindando 🥂

Frases para compartir en Año Nuevo

Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino, y tu felicidad mi mejor deseo.

La culpa de que la Navidad sea tan sumamente mágica la tienen personas como tú, que haces que todo sea muchísimo más especial.

Mi deseo… Que todo lo que llegue sea mejor de lo que buscas, dure más de lo que esperas y te haga más feliz de lo que pudiste imaginar.

Que la magia del Año Nuevo ilumine tu vida llenando tu corazón de amor y felicidad.

¡Se viene el 2026! Estas son las mejores cábalas para recibir el Año Nuevo

A continuación, te presentamos algunas de las cábalas más populares realizadas por los peruanos para recibir el Año Nuevo 2026:

Ropa interior de colores: Las prendas íntimas en colores como verde, blanco, rojo y especialmente amarillo, son de las más solicitadas por los ciudadanos en el país, ya que se cree que cada color atrae diferentes energías para el próximo año.

Las maletas: Salir con maletas a medianoche y correr por una calle, manzana o avenida simboliza el deseo de atraer energías positivas y buenas vibras, con la esperanza de realizar muchos viajes en el futuro.

Lentejas: Las lentejas siempre han sido asociadas con la abundancia, y en estas fechas no pueden faltar. Algunas personas las colocan en la mesa, mientras que otras las guardan en los bolsillos, con el objetivo de atraer más dinero durante los próximos doce meses.

Las 12 uvas: Esta tradición consiste en comer 12 uvas justo al sonar las 12 campanadas de la medianoche del 31 de diciembre, simbolizando la recepción del nuevo año con prosperidad.

Muñeco de ropa: Consiste en hacer un muñeco con ropa vieja, el cual se quemará al llegar las 12 de la noche, como una forma de dar la bienvenida al nuevo año que comienza.

