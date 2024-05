Cada día son más los productos peruanos que están alcanzando gran acogida en mercados europeos, siendo el pisco uno de los más comercializados. A su vez recibimos en Perú grandes marcas de Europa de alta gama como vinos de grandes cosechas.

Los productos peruanos tienen una presencia cada vez más fuerte en el extranjero, haciendo que cada día los productores, vendedores e importadores vean una gran oportunidad para abrir negocios y así promocionar sus mercaderías.

Según un reporte de la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX), en los primeros dos meses del 2024, las exportaciones agrícolas de Perú hacia Europa, tanto las tradicionales como las no tradicionales, alcanzaron un total de US$ 538 millones. Esta cifra representa un aumento del 26% en comparación con el mismo período del año anterior, donde se registraron US$ 427 millones.

Los productos que destacan en estas exportaciones son:

Café : Perú produce café de alta calidad, especialmente en las regiones de Cajamarca y Amazonas. El café peruano es apreciado por su sabor suave y notas frutales.

Cacao : El cacao peruano se utiliza para producir chocolate fino y se exporta a diferentes países. La región de San Martín es famosa por su cacao de alta calidad.

Quinua : La quinua es un superalimento que ha ganado popularidad en todo el mundo. Perú es uno de los principales productores y exportadores de quinua.

Pisco y vino: Sin duda alguna, estos son unos de los productos más elegidos por la comunidad europea, ya que apuesta por nuestras cosechas y la elaboración de esta bebida que sigue conquistando a los más exigente paladares y mercados.

Para Alicia Wong Salazar, CEO de Oportunidades Euroamérica es importante y necesario que más productores y vendedores peruanos se hagan conocidos en otros países. Gracias a sus iniciativas de mano de Isabel Mijares, se está logrando que este mercado tenga más visibilidad.

“Desde el 2018 se realizan diversas actividades promocionales y presentaciones de más de 14 bodegas de pisco en España, abarcando lugares como Ibiza y Alicante. Estas acciones incluyeron la participación en eventos de renombre como el Internacional Award Virtus de Portugal, donde en la primera ocasión se obtuvieron 10 medallas (8 de oro y 2 de plata). Ahora, Perú acaba de recibir 63 medallas entre oros y grandes oros en el Virtus 2024, de mano de uno de los jurados peruano Carlos Oblitas, una de las bodegas que trae a Perú dos medallas, Pisco Padrón”, manifestó Alicia.

Además, se destacó la presencia de productos innovadores como la colección de vinos Master Chef, avalada por reconocidos chefs. También las bodegas y vinos de alta gama y calidad como los Vinos By Giovanni Bulgari de PoderNuovo, Toscana Italia, Bodegas Carchelo D.O. Jumilla, Bodegas Rey Eneo D.O. Rioja, Bodegas Marco Abella Priorat, Bodegas Hispano Suizas D.O.

También anticipó la inclusión en futuros eventos de marcas provenientes de México como mezcal Mata de Monte y Vinícola El Aguaje o Inspiración Merche, entre otros de Argentina y Chile.

“Nos sentimos entusiasmados de introducir la marca Perú en el mercado español, respondiendo a la creciente demanda post-pandemia de productos naturales y ecológicos en todo el mundo. En Perú, contamos con una amplia gama de productos con propiedades maravillosas y únicas, como granos y cereales, café, cacao y chocolate, maca, quinua, frutos rojos como arándanos, y nuestras evolucionadas variedades de pisco. Estamos seguros de que estos productos capturarán la atención y el gusto del consumidor español”, resaltó.