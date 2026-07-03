Julio de 2026 viene cargado de sorpresas increíbles para quienes disfrutan mirar hacia arriba y perderse en la inmensidad del cielo. Durante las próximas semanas, viviremos eventos naturales fascinantes que iluminarán nuestras noches y nos invitarán a detenernos para contemplar el firmamento. Desde una nueva luna llena, que brillará con intensidad, hasta la lluvia de estrellas Delta Acuáridas, el cielo ofrecerá un espectáculo maravilloso que nadie debería perderse. Estos momentos son la excusa perfecta para alejarse del ruido, buscar un rincón tranquilo y conectar con los ciclos de la naturaleza. A continuación, te explicamos las fechas importantes y te damos consejos sencillos para que disfrutes al máximo de estos fenómenos astronómicos sin perderte ni un solo detalle.

¿CUÁNDO OCURRIRÁ LA LUNA LLENA Y CÓMO SE DISTRIBUYEN SUS FASES?

Las cuatro etapas principales del satélite natural ocurrirán a lo largo del mes, siguiendo una secuencia precisa. Según los datos proporcionados por Time and Date, el ciclo se desarrollará de la siguiente manera:

Cuarto menguante: tendrá lugar el martes 7 de julio.

tendrá lugar el martes 7 de julio. Luna nueva: se producirá el martes 14 de julio.

se producirá el martes 14 de julio. Cuarto creciente : está programado para el martes 21 de julio.

: está programado para el martes 21 de julio. Luna llena: llegará finalmente el miércoles 29 de julio.

Como se recuerda la luna llena es la única que mantiene su visibilidad durante toda la noche, emergiendo por el horizonte al atardecer y ocultándose al amanecer. Su brillo suele extenderse también a las jornadas inmediatamente previas y posteriores a la fecha central.

Luna llena. (Foto referencial: Pixabay)

¿CUÁL ES EL ORIGEN Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LA LUNA DEL CIERVO?

La luna llena del mes de julio, que se llevará a cabo el próximo 29, es conocido popularmente como la “Luna del Ciervo”, y su denominación se debe a las tradiciones ancestrales de las comunidades algonquinas de Norteamérica. Estas civilizaciones solían vincular las lunas llenas con diversos sucesos del entorno natural. En el caso de julio, el nombre alude al periodo en el que los ciervos machos renuevan sus astas, las cuales emergen cubiertas por una capa aterciopelada, representando un símbolo de renovación.

Dependiendo de la cultura, esta Luna también tiene otros nombres. Se le conoce como “Luna del Heno”, porque coincide con la cosecha de verano, o “Luna del Trueno”, debido a que en estas fechas suelen ocurrir muchas tormentas eléctricas. Estos nombres ilustran el vínculo histórico entre los ciclos lunares y la naturaleza, una conexión que persiste actualmente en diversas actividades humanas, desde los rituales de fertilidad hasta las técnicas de jardinería biodinámica.

Luna llena. (Foto: Fernando Trezy/iStock)

¿CÓMO OBSERVAR LA LUNA LLENA Y LOS METEOROS DELTA ACUÁRIDAS?

Para ver la Luna llena no hace falta ser un experto ni tener aparatos caros. Solo necesitas buscar un lugar oscuro, lejos de las luces de la ciudad, como el campo, la playa o algún sitio abierto. Te recomedamos mirarla apenas salga por el horizonte, ya que se verá mucho más grande debido a una ilusión óptica. Si tienes binoculares o un telescopio pequeño, podrás ver detalles muy bonitos, como los cráteres o montañas lunares, según informa La República.

Sobre la lluvia de estrellas Delta Acuáridas, esta se podrá ver del 18 de julio al 21 de agosto, siendo su mejor momento la noche del 30 al 31 de julio. Como estas estrellas son un poco difíciles de ver, la NASA recomienda acostarse en un lugar oscuro, mirar hacia el sur y buscar la constelación de Acuario. Eso sí, ten paciencia, ya que la luz de la Luna llena podría hacer que sea un poco más difícil verlas.

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