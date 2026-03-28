Resumen

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¿Está Perú? La lista de los países más ricos del mundo que da que hablar | Foto: Pexels
¿Está Perú? La lista de los países más ricos del mundo que da que hablar | Foto: Pexels
Por José Templo

Un reciente ranking internacional ha puesto bajo la lupa el verdadero nivel de riqueza de los países, pero no desde la mirada tradicional centrada únicamente en el dinero. El nuevo Índice Global de Prosperidad 2026 analiza a 186 naciones combinando indicadores económicos y sociales para medir no solo la riqueza, sino también su distribución y efecto en la calidad de vida. De esta manera, se ofrece una visión más completa del bienestar al incluir factores como desarrollo humano, desigualdad y pobreza, lo que ha generado debate en distintas regiones del mundo. En América Latina, por ejemplo, algunos países logran posicionarse mejor gracias a un mayor equilibrio entre crecimiento y condiciones sociales, mientras otros continúan rezagados. Descubre qué naciones dominan la clasificación global y si Perú consigue ubicarse entre los países más prósperos del mundo.

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