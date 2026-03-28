Un reciente ranking internacional ha puesto bajo la lupa el verdadero nivel de riqueza de los países, pero no desde la mirada tradicional centrada únicamente en el dinero. El nuevo Índice Global de Prosperidad 2026 analiza a 186 naciones combinando indicadores económicos y sociales para medir no solo la riqueza, sino también su distribución y efecto en la calidad de vida. De esta manera, se ofrece una visión más completa del bienestar al incluir factores como desarrollo humano, desigualdad y pobreza, lo que ha generado debate en distintas regiones del mundo. En América Latina, por ejemplo, algunos países logran posicionarse mejor gracias a un mayor equilibrio entre crecimiento y condiciones sociales, mientras otros continúan rezagados. Descubre qué naciones dominan la clasificación global y si Perú consigue ubicarse entre los países más prósperos del mundo.

¿APARECE PERÚ EN EL LISTADO DE LAS NACIONES CON MAYOR PROSPERIDAD?

De acuerdo con la información proporcionada por HelloSafe, Perú no figura dentro de los puestos de vanguardia ni en el Top 5 mundial ni en los primeros lugares de América Latina. Mientras que el podio regional es ocupado por Chile, Uruguay y Panamá, la nación peruana queda fuera de las menciones destacadas de este reporte, el cual prioriza no solo el PIB, sino también la reducción de la pobreza y la distribución equitativa de los recursos.

¿CUÁLES SON LOS CINCO PAÍSES QUE DOMINAN EL ESCENARIO GLOBAL?

La clasificación mundial es liderada por naciones que han sabido desarrollar economías potentes con estructuras sociales sólidas. Los puntajes más altos del planeta corresponden a:

Luxemburgo (86,20): Se corona como el líder absoluto gracias a su equilibrio entre baja desigualdad y altos ingresos. Noruega (85,09): Destaca por la solidez de sus servicios y calidad de vida. Irlanda (84,72): Sobresale por su elevado flujo económico por habitante. Suiza (81,17): Se mantiene en la cima por su estabilidad estructural. Catar (80,52): Logra entrar al grupo de honor gracias a su capacidad de ahorro y riqueza financiera.

Luxemburgo.

¿CÓMO SE MIDE LA PROSPERIDAD EN ESTE INFORME?

HelloSafe construyó este índice considerando múltiples variables que permiten una visión más completa del desarrollo:

Nivel de ingresos por habitante

Capacidad de ahorro del país

Desarrollo humano

Grado de desigualdad

Índices de pobreza

La combinación de estos factores busca reflejar no solo cuánto produce un país, sino cómo se distribuyen sus beneficios.

¿QUÉ PAÍSES LIDERAN EN AMÉRICA LATINA?

Dentro de la región, los mejores resultados corresponden a:

Chile, que encabeza la lista latinoamericana.

Uruguay, con un desempeño cercano al líder.

Panamá, que completa el podio regional.

En posiciones intermedias se ubican Argentina, República Dominicana y Costa Rica, mientras que México y Brasil aparecen más rezagados dentro de los diez primeros.

¿QUÉ REVELA EL RANKING SOBRE ÁFRICA?

El estudio muestra un panorama diverso en el continente africano. Mauricio, Seychelles y Argelia alcanzan las mejores posiciones, destacando frente a otras economías. En contraste, países como Libia y Egipto presentan resultados más bajos, evidenciando diferencias importantes en desarrollo económico y social dentro de la región, según informa la plataforma Infobae.

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