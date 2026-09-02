¡Increíble! Estas son las ciudades más grandes del mundo: ¿Ya visitaste alguna? | Foto: Pexels
¡Increíble! Estas son las ciudades más grandes del mundo: ¿Ya visitaste alguna? | Foto: Pexels
Por Redacción EC

Cuando se habla de las ciudades más grandes del mundo, es común pensar en Nueva York, Londres o París. Sin embargo, el ranking de las Naciones Unidas para 2025 presenta un panorama diferente y coloca en los primeros lugares a enormes urbes de Asia, América Latina y África que concentran decenas de millones de habitantes. La medición toma como referencia la población de cada aglomeración urbana y no únicamente los límites administrativos de una ciudad, lo que permite realizar una comparación más uniforme entre distintos países. El resultado deja varias sorpresas y muestra hasta qué punto ha crecido la población en los grandes centros urbanos durante los últimos años. Descubre cuáles son las 15 ciudades más pobladas del planeta, en qué posición se encuentran y cuántas personas viven actualmente en ellas.

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