A nivel estatal, los gobiernos de la mayoría de países del mundo, incluidos los sudamericanos, tienen en sus fuerzas armadas a las entidades cuya misión es garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial haciendo uso de aeronaves con capacidad de disuasión. En ese sentido, hoy existen naciones que precisamente llaman la atención debido a su poderío aéreo, y hasta figuran resaltadas dentro de clasificaciones internacionales como aquella de América del Sur que incluso termina situándose entre las 15 principales potencias militares globales.

Por aire, mar y tierra, la defensa de un territorio latino en particular, hoy sobresale tomando en consideración la cantidad de unidades a partir de las cuales tiene la capacidad de contrarrestar cualquier tipo de bombardeo, por ejemplo, quedando Perú así, y según el The International Institute for Strategic Studies (IISS), clasificado en quinto lugar de ranking actualizado.

De acuerdo a Balance Militar elaborado por dicha autoridad líder mundial en seguridad global, riesgo político y conflictos militares, la cantidad de aeronaves que posee actualmente el gobierno de Brasil, evidencian una solidez capaz de proteger al más alto nivel la soberanía nacional que pueda ponerse en riesgo desde áreas fronterizas.

Hoy Perú, relegado al quinto lugar de ranking IISS, busca fortalecer sus capacidades operativas mediante la compra de aviones caza que garanticen la seguridad e inviolabilidad del territorio nacional como principios fundamentales establecidos en la Constitución del Perú.

ESTE ES EL PODERÍO AÉREO DE BRASIL EN 2025, SEGÚN EL GLOBAL FIREPOWER

Aeronaves, 513

Helicópteros, 191

Transportes (Ala Fija), 109

BRASIL COMO PAÍS QUE TAMBIÉN RESALTA A NIVEL SUDAMERICANO DEBIDO A PODERÍO NAVAL Y CANTIDAD DE SUBMARINOS

La mayoría de gobiernos a nivel mundial poseen una estructura basada en la soberanía y defensa territorial que gracias a importante equipamiento y buques de guerra insignia, figuran en clasificaciones internacionales como la elaborada por Global Firepower (GFP) que evalúa capacidades militares de más de 100 países.

Tras publicación de ranking 2025, la Brasil hoy gobernada por Lula da Silva resalta por ubicarse en el puesto 15 de las naciones consideradas como potencia militar, mientras que con respecto a la cantidad de submarinos figura en el Top 30 junto a Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, entre otros.

Considerando un puntaje de 0,2415 siendo 0,0000 la perfección máxima según lo precisa el GFP, la Marina de dicho país sudamericano ocupa esa ubicación en el listado de las fuerzas navales más importantes del mundo, mientras que sobre todo sus 4 submarinos, la potencian situándola en el vigésimo quinto lugar por delante de Chile y Perú.

De acuerdo a la información compartida por el portal especializado referido, el poderío marítimo que ejerce el país gobernado por Lula da Silva, comprende actualmente además de 6 fragatas, también 5 guerra de minas, 1 portahelicóptero, y 23 buques de patrullaje.