Hoy la edificación de diversos establecimientos en Perú refleja el desarrollo, creación de hasta oportunidades laborales, y un impacto económico que sobresale también a partir de la semejanza con diseños ya existentes, por ejemplo. En ese sentido, y desde el Gobierno, actualmente llama la atención la noticia entorno a construcción del primer centro comercial que estaría ubicado en importante región del país, y cuya inversión estimada asciende a los 62 millones de soles bajo la modalidad de Proyectos en Activos.

ESTA REGIÓN PERUANA CONTARÁ CON SU PRIMER CENTRO COMERCIAL, SEGÚN GOBIERNO

Todos los fines de semana sobre todo, las familias peruanas suelen abarrotar los centros comerciales del país, sin embargo, algunas todavía no tienen la chance de explorar esos ambientes donde se mezcla el glamour con la diversión.

A propósito de ese tipo de establecimientos situados a nivel nacional, hoy resulta importante destacar los avances de "ambicioso proyecto que transformará el panorama urbano, comercial y social de la ciudad" de Huaraz.

De acuerdo a la información compartida por parte del gobierno peruano mediante la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN), se tiene previsto que la capital de la región Áncash pueda contar con su primer centro comercial sobre un terreno de 6.3 hectáreas, y gracias a inversión estimada de S/62 millones.

Ubicado estratégicamente en la zona de Jatun Ruri, distrito de Independencia, el nuevo mall huaracino plantea convertirse en “un espacio moderno y sostenible que combinará comercio, entretenimiento, cultura y naturaleza”.

En relación a los avances, te contamos que PROINVERSIÓN y el municipio de dicha jurisdicción, suscribieron entre mayo y junio 2025, el convenio de colaboración y encargo para que la entidad de Gobierno termine ocupándose de diseñar el centro comercial como tal, e implementarlo así bajo la modalidad de Proyectos en Activos.

ESTA ES LA UBICACIÓN DEL LUGAR DONDE VIENE CONSTRUYÉNDOSE EL NUEVO CENTRO COMERCIAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

La capital del Perú hoy concentra a gran porcentaje poblacional, y por ende requiere de mayores espacios e infraestructura para el desarrollo de diversas actividades, siendo centro comercial proyectado para construirse en San Juan de Lurigancho (SJL), el mismo que conectará a los visitantes con una de las 26 estaciones habilitadas mediante la Línea 1 del Metro de Lima.

De acuerdo a información referida por Manfred Paulmann, presidente del directorio de Cencosud Shopping, y recogidas por medios especializados como Perú Retail, hacia fines del 2025 el distrito limeño que acoge a más de 1 millón de habitantes, tendrá la posibilidad de disfrutar de las instalaciones del segundo mall inaugurado tras lanzamiento del Mall Aventura, y en el mismo lugar donde actualmente funciona el Metro La Hacienda aperturado durante mediados de junio de 2010.

Sumado a esta noticia vinculada al denominado Cenco Malls en SJL, se puede precisar que la ubicación del referido centro comercial brindará estratégicamente conexión con la Estación Los Jardines de la Línea 1 situada en la cuadra 33 de la Av. Próceres de la Independencia, sirviendo de esta forma como importante medio de transporte a través de tren eléctrico que abarca distritos desde Lima Sur.

Un nuevo Cenco Mall pasará a inaugurarse en San Juan de Lurigancho, y sobre el terreno donde funcionaba el conocido Metro La Hacienda. (Fuente: ACCEP)

Según la información compartida por la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), la inversión para llevarse a cabo e inaugurarlo a fines de 2025, asciende a unos 230 millones de dólares necesarios con la finalidad de construir 7 niveles con una superficie arrendable de aproximadamente 107 mil m2.

Cabe recordar con respecto al lugar del proyecto, que este gran centro comercial a cargo de Cenco Malls, hoy se encuentra en la intersección de las avenidas Próceres de la Independencia y Jardines Este que precisamente incluye de manera estratégica, una conexión directa con la Línea 1 del Metro de Lima.

LOS AMBIENTES QUE TENDRÍA EL NUEVO CENTRO COMERCIAL DE SJL