¿Llave inglesa o francesa? Te explicamos cuál usar según el trabajo | Foto: Freepik
¿Llave inglesa o francesa? Te explicamos cuál usar según el trabajo | Foto: Freepik
Por Redacción EC

Tanto la llave inglesa como la llave francesa son elementos básicos presentes en cualquier caja de herramientas del hogar; sin embargo, aunque muchos las llaman igual, estas herramientas no son iguales ni deben usarse indistintamente. Si bien ambas ofrecen la gran ventaja de ajustarse a diversos tamaños de tuercas, sus diseños y mecanismos están pensados para escenarios distintos, y cometer el error de elegir la herramienta incorrecta puede resultar en tornillos dañados, superficies estropeadas o, en el peor de los casos, trabajos mal terminados. Para evitar estos inconvenientes y aprender a manipular correctamente tu equipo de reparación, analizamos sus diferencias técnicas, sus aplicaciones ideales y por qué la precisión en la elección es clave. Descubre cuál de las dos es la opción adecuada para tu próxima reparación, cuándo evitar su uso y qué otros elementos esenciales no pueden faltar en tu kit doméstico para enfrentar cualquier avería.

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