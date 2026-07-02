Tanto la llave inglesa como la llave francesa son elementos básicos presentes en cualquier caja de herramientas del hogar; sin embargo, aunque muchos las llaman igual, estas herramientas no son iguales ni deben usarse indistintamente. Si bien ambas ofrecen la gran ventaja de ajustarse a diversos tamaños de tuercas, sus diseños y mecanismos están pensados para escenarios distintos, y cometer el error de elegir la herramienta incorrecta puede resultar en tornillos dañados, superficies estropeadas o, en el peor de los casos, trabajos mal terminados. Para evitar estos inconvenientes y aprender a manipular correctamente tu equipo de reparación, analizamos sus diferencias técnicas, sus aplicaciones ideales y por qué la precisión en la elección es clave. Descubre cuál de las dos es la opción adecuada para tu próxima reparación, cuándo evitar su uso y qué otros elementos esenciales no pueden faltar en tu kit doméstico para enfrentar cualquier avería.

¿CÓMO DIFERENCIAR ESTAS DOS HERRAMIENTAS AJUSTABLES?

Aunque visualmente se parecen, la distinción principal reside en el lugar donde se ubica el tornillo que mueve las mordazas, un detalle técnico vital:

Llave Francesa: Es la más habitual en los hogares actuales. Su rueda de ajuste está situada directamente en la cabeza de la herramienta. Esto permite manipularla con una sola mano de forma rápida, siendo además un diseño más estilizado, ideal para maniobrar en sitios incómodos o estrechos.

Es la más habitual en los hogares actuales. Su rueda de ajuste está situada directamente en la cabeza de la herramienta. Esto permite manipularla con una sola mano de forma rápida, siendo además un diseño más estilizado, ideal para maniobrar en sitios incómodos o estrechos. Llave Inglesa: Es un diseño más clásico y robusto. Aquí, el regulador se encuentra más abajo, cerca del mango. Al ser un instrumento más grueso y pesado, está pensado para soportar mayor presión, aunque su manejo es menos ágil en lugares donde el espacio es limitado, siendo preferible usarla en reparaciones pesadas.

¿POR QUÉ NO SIRVEN PARA TODO TIPO DE TRABAJOS?

Es fundamental recordar que estas llaves tienen mandíbulas planas, creadas exclusivamente para apretar o aflojar piezas con caras rectas, como tuercas o pernos hexagonales. Si intentas usarlas sobre objetos redondos, como tuberías, la herramienta no tendrá agarre y lo más probable es que se deslice, maltratando el objeto y poniendo en riesgo tus dedos. Por seguridad, evita forzar el mecanismo. Para los caños, lo correcto es emplear la llamada llave Stillson o de plomero, que cuenta con mandíbulas dentadas diseñadas precisamente para “morder” el metal cilíndrico y evitar que resbale.

Llave inglesa la izquierda, llave francesa a la derecha. | Foto referencial: Gémini

¿QUÉ OTRAS HERRAMIENTAS SON IMPRESCINDIBLES EN TU HOGAR?

Más allá de estas llaves, tener un equipo básico bien ordenado te salvará de muchos apuros frecuentes. Asegúrate de contar con estos objetos indispensables en tu caja:

Martillo de garra: Es el comodín para quitar y poner clavos con efectividad.

Es el comodín para quitar y poner clavos con efectividad. Destornilladores: De punta plana y estrella, preferiblemente de medidas variadas para ajustes diversos.

De punta plana y estrella, preferiblemente de medidas variadas para ajustes diversos. Cinta métrica: Un elemento de cinco metros facilitará cualquier tarea de medición necesaria.

Un elemento de cinco metros facilitará cualquier tarea de medición necesaria. Taladro a batería: Es la herramienta eléctrica más versátil para perforar o atornillar con rapidez.

Es la herramienta eléctrica más versátil para perforar o atornillar con rapidez. Alicates y nivel: Los primeros para manipular cables o piezas pequeñas, y el segundo para garantizar que todo lo que instales quede perfectamente recto y equilibrado.

Los primeros para manipular cables o piezas pequeñas, y el segundo para garantizar que todo lo que instales quede perfectamente recto y equilibrado. Linterna y cúter: Dos elementos de seguridad y corte que siempre sacan de apuros en emergencias, reparaciones rápidas o cuando falta luz en el área de trabajo.

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