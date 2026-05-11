La devolución del desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) se ha convertido en una de las más esperadas por adultos mayores, quienes contribuyeron al fondo entre los años 80 y 90. Es así que, con la reciente activación del Reintegro 5, más de 66 mil beneficiarios recibirán su dinero en mayo 2026, lo que representa una gran ayuda para ellos, ya que lo podrán usar para gastos urgentes, sanear propiedades, deudas y cubrir necesidades básicas del hogar. Así, en cuanto a los herederos de los fonavistas, la Comisión Ad Hoc dio a conocer en qué casos este grupo podrá acceder a esta medida, que estará disponible a través del Banco de la Nación. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿A QUIÉNES INCLUYE EL PADRÓN DEL REINTEGRO 5 DEL FONAVI?

A través de sus plataformas oficiales, la Asociación Federación Nacional de Fonavistas informó que, a través de su presidente Luis Luzuriaga, todos los exfonavistas que integren el nuevo padrón del Reintegro 5 podrán cobrar su dinero, llevando su DNI, a partir de este jueves 14 de mayo en el Banco de la Nación. De acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión Ad Hoc, este padrón está conformado por 66 644 adultos mayores y se ha destinado cerca de S/ 222 millones de soles para pagar a este grupo. Asimismo, entre los principales beneficiarios se encuentran los exaportantes incluidos en las listas del 1 al 19 que recibieron un adelanto, pero que no fueron considerados en procesos de reintegro anteriores.

Eso no es todo, pues otros de los criterios a considerar incluyen a los fonavistas de 67 años a más, así como a los familiares de fonavistas fallecidos que hubieran alcanzado los 88 años o más (fecha de corte al 31 de mayo de 2026). Incluso, este padrón toma en cuenta a personas inscritas en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) y jubilados por invalidez. Por último, anunciaron que la Resolución Administrativa será difundida en el diario oficial El Peruano, mientras que el padrón podrá ser consultado a través del portal web oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi.

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENEN LOS CÓDIGOS ALFANUMÉRICOS EN EL REGISTRO DEL FONAVI?

Los exafiliados que deseen recuperar sus aportes deben sustentar, con documentos, las contribuciones realizadas a lo largo de su trayectoria laboral. En la plataforma oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi, el proceso se clasifica mediante cinco letras que distinguen cada fase de validación y desembolso. Estos son: