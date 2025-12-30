A pocas horas para que muchos países en el mundo reciban el Año Nuevo 2026, estas se preparan con celebraciones que se caracterizan por la diversidad de eventos, como rituales culturales y espectáculos de fuegos artificiales. De hecho, la tradicional caída de la bola en Times Square en New York continúa siendo el acontecimiento emblemático que marca la llegada de un nuevo año en Norteamérica, mientras que en Brasil se realizan fiestas masivas en la playa de Copacabana. Sin embargo, debido a los husos horarios, no todas las naciones festejan al mismo tiempo, por lo que existe un país en el mundo que es el último en despedir la Nochevieja. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ PAÍS RECIBE ÚLTIMO EL AÑO NUEVO 2026?

Como cada año, el honor de ser el primer país en recibir el Año Nuevo 2026 recaerá en Kiribati, una república insular ubicada en el Pacífico central y que opera bajo el huso horario UTC+14. Este país está conformado por 33 atolones de coral e islas que se extienden a lo largo del ecuador y destaca por su belleza natural y sus tradiciones ancestrales. En cuanto a su diferencia horaria con el Perú es de 17 horas. Es decir, cuando en esa nación sean las 12:00 a. m. del 1 de enero de 2026, en el país sudamericano recién serán las 7:00 a. m. del 31 de diciembre de 2025.

Por otro lado, los países que serán los últimos en recibir el nuevo año será la Isla Howland e Isla Baker, pertenecientes a Estados Unidos. Estos archipiélagos que están deshabitados por los seres humanos, ubicadas en el Océano Pacífico, se encuentran en el huso horario más retrasado del planeta. Es decir, tienen una diferencia horaria con Kiribati de 24 horas, lo que equivale a un día. No obstante, en cuanto a zonas habitadas, Samoa Americana (55 mil personas) y Niue (2 mil personas) figuran entre los últimos territorios en dar la bienvenida al Año Nuevo 2026.

LISTA DE FERIADOS OFICIALES ESTE 2026 EN EL PERÚ