El enfrentamiento entre Perú y Chile por la semifinal del Mundial de Desayunos, torneo organizado por el streamer español Ibai Llanos, llegó a su fin. Miles de usuarios de TikTok, Instagram y YouTube votaron para decidir cuál de los dos países logre un pase a la gran final.

La contienda, bautizada como el “clásico del Pacífico digital”, mantuvo a miles de personas pendientes del resultado, y ahora por fin pueden conocer al ganador. A continuación, te contamos los resultados finales y lo que viene en la gran final.

¿CUÁNTOS VOTOS RECIBIÓ PERÚ Y CUÁNTOS CHILE?

El marcador global dejó una diferencia contundente:

Perú: 9.837.000 votos en total (5.2 millones en TikTok, 3.8 millones en Instagram y 837 mil en YouTube)

9.837.000 votos en total (5.2 millones en TikTok, 3.8 millones en Instagram y 837 mil en YouTube) Chile: 7.837.000 votos en total (3.6 millones en TikTok, 3.6 millones en Instagram y 627 mil en YouTube)

En total, Perú sumó dos millones de votos más que Chile, asegurando su clasificación a la gran final del torneo.

¿QUÉ DESAYUNOS REPRESENTARON A PERÚ Y CHILE?

Ibai Llanos explicó que cada país llegó a la semifinal con un plato reforzado. Por parte de Perú, el desayuno combina pan con chicharrón, tamal y café pasado, uno de los más pedidos por la comunidad que sigue al streamer. En el caso de Chile, a la marraqueta con palta se añadieron sopaipillas con pebre y una taza de té, también por sugerencia de sus seguidores.

¿QUIÉN SERÁ EL RIVAL DE PERÚ EN LA FINAL DEL MUNDIAL DE DESAYUNOS?

En la otra semifinal del torneo, Venezuela consiguió imponerse a Bolivia en un enfrentamiento que también generó gran participación en redes sociales. El país caribeño acumuló más de 5.5 millones de votos frente a los poco más de 5.2 millones de su rival.

Con este resultado, Venezuela aseguró su pase a la gran final, donde sus famosas arepas y empanadas venezolanas deberán enfrentarse al pan con chicharrón peruano.

¿CÓMO SE LLEVÓ A CABO LA VOTACIÓN EN LAS SEMIFINALES?

El método de votación fue el mismo que se aplicó desde el inicio del torneo:

En YouTube y TikTok, Ibai Llanos fijó comentarios con el nombre de cada país en los videos del enfrentamiento. Los usuarios solo debían dar “like” al comentario de su preferencia.

En Instagram, los votos se registraron en encuestas habilitadas dentro de las publicaciones.

Gracias a este sistema, cada contienda acumuló millones de interacciones y permitió que la comunidad digital fuera la encargada de decidir los resultados. Es muy probable que esta misma modalidad se aplique en la final de la competición.

¿DE QUÉ TRATA EL MUNDIAL DE DESAYUNOS?

Este campeonato virtual es una iniciativa de Ibai Llanos para responder a la eterna pregunta: “¿Cuál es la mejor gastronomía del mundo?”. El streamer ideó un formato similar al de la Copa del Mundo de la FIFA, con etapas de octavos, cuartos, semifinales y final. En total, 16 países fueron elegidos para competir con un desayuno característico.

Ibai declaró que creó el torneo porque siempre existe debate en torno a cuál cultura culinaria es superior: “Muchos dicen que la mexicana, la argentina, la colombiana, la peruana, la española… Para acabar con el debate, he creado el Mundial de los Desayunos”. Desde su inicio, el evento ha generado una enorme interacción y ha demostrado el poder de las redes sociales para movilizar comunidades en torno a la gastronomía.