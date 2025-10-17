La cobertura de miel de chancaca y las coloridas grajeas o bolitas multicolores son ingredientes esenciales de un manjar único, parte de la tradición más significativa de los postres peruanos. Durante el mes de octubre, Perú se viste de morado y el consumo de turrón aumenta considerablemente, no solo dentro del país sino también en mercados internacionales. Destaca la creciente demanda en un país sudamericano, que para octubre de 2025 espera incrementar sus importaciones de este dulce tradicional.

Con la llegada del llamado ‘Mes Morado’, además de Perú, otro país sudamericano destaca por la exportación del tradicional y delicioso turrón que se consume principalmente entre agosto y octubre.

Según la Asociación de Exportadores (ADEX), durante este período —que incluye también los primeros meses de 2024— las ventas internacionales de este postre emblemático han superado los 200 mil dólares en exportaciones. Una muestra más del creciente interés global por los sabores y tradiciones de la región.

En cuanto a las exportaciones, Estados Unidos encabeza la lista de países a los que se envía el turrón peruano anualmente. Chile ocupa el segundo puesto en Sudamérica, mientras que otras naciones completan el ranking de destinos internacionales para este producto durante los primeros ocho meses del año.

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, entre enero y agosto de 2024, además de Estados Unidos y Chile, países como Francia, Singapur y Aruba aparecen en el ranking de destinos internacionales del turrón peruano, aunque por montos menores.

Estas naciones forman parte del creciente mercado exterior para este tradicional postre, impulsado por la calidad y la demanda internacional.

¿Cuáles son las empresas que más compran turrón peruano a nivel global?

Entre las empresas compradoras identificadas a nivel global se encuentran diversas compañías que apuestan por la gastronomía peruana como un producto con gran potencial:

Gerald & Camila Export E.I.R.L.

Barletta S.A.

Karlini International Foods S.A.C.

Fábrica de Chocolates La Ibérica S.A.

Industria Panificadora San José S.A.

Peruvian Collcas Foods S.A.C.

Corporación M&K Business S.A.C.

CV EXIMP S.A.C.

Inca Global Export S.A.C.

Señor de los Milagros 2025: conoce la hora de inicio y el recorrido completo del 19 de octubre

La imagen del Señor de los Milagros iniciará su trayecto desde tempranas horas de la mañana, partiendo de la Iglesia del Carmen, donde permanecerá tras la jornada del 18 de octubre. Desde ese punto, la procesión recorrerá distintos sectores de la capital, congregando a miles de devotos que acompañarán la sagrada imagen a lo largo de todo el día.

Durante esta gran jornada del Mes Morado, la imagen del Señor de los Milagros saldrá desde la Iglesia del Carmen, donde permaneció tras el recorrido del día anterior. Desde allí, continuará su camino por algunos de los puntos más representativos de Lima, iniciando su paso por el Hospital Dos de Mayo y el Hospital Almenara, en un gesto de bendición y esperanza para los pacientes y el personal médico.

Luego, avanzará por los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo, en el distrito de La Victoria, donde cientos de devotos se congregarán para rendir homenaje al Cristo Moreno. Posteriormente, la procesión pasará frente al Palacio de Justicia, antes de emprender el retorno hacia el Santuario de las Nazarenas, donde la imagen descansará al final del día.